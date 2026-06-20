«¡Dile a tu GOAT que dimita!». La novia de la estrella portuguesa arremete contra Cristiano Ronaldo

La superestrella decepcionó en el empate ante los africanos, y crecen las voces que piden su salida de la selección a sus 41 años. Parece que la novia de su compañero João Neves comparte esa opinión.

«Dile a tu GOAT que se retire, es egoísta», respondió Madalena Aragao a un usuario que, bajo una foto de Instagram con su novio Neves, exigía: «Tu novio es un idiota, dile que le pase el balón a mi GOAT».

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