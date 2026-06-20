El empate 1-1 en el debut mundialista ante la República Democrática del Congo ya generó malestar en Portugal, y ahora, fuera del campo, la polémica sigue. Cristiano Ronaldo, figura siempre discutida, vuelve a estar en el ojo del huracán.
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«¡Dile a tu GOAT que dimita!». La novia de la estrella portuguesa arremete contra Cristiano Ronaldo
La superestrella decepcionó en el empate ante los africanos, y crecen las voces que piden su salida de la selección a sus 41 años. Parece que la novia de su compañero João Neves comparte esa opinión.
«Dile a tu GOAT que se retire, es egoísta», respondió Madalena Aragao a un usuario que, bajo una foto de Instagram con su novio Neves, exigía: «Tu novio es un idiota, dile que le pase el balón a mi GOAT».Instagram
Comentarios de odio contra la novia de João Neves
Ronaldo lleva diez partidos sin marcar en fases finales de Eurocopa y Mundial; ante la República Democrática del Congo apenas tocó el balón 25 veces en 90 minutos. «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestro equipo y por el fútbol. Está aquí para ayudarnos; no es diferente de los demás», dijo Neves sobre CR7 antes del partido.
Pese a los elogios, algunos seguidores del delantero del Al-Nassr inundaron el perfil de su novia, Aragao, con comentarios de odio. «Habla con tu perro y dile que respete a Cristiano», escribió uno. Otro, refiriéndose a los 1,71 m de Neves: «¡Dile a tu amigo enano que respete a Ronaldo!».