El técnico de 55 años, que revolucionó el fútbol inglés durante una década en el Etihad Stadium, ha revelado que no está seguro de si tiene la motivación para volver a entrenar.

En el nuevo documental de Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola habló sobre el desgaste mental que le supuso su etapa en Mánchester. «Ni siquiera sé yo mismo qué voy a hacer», admitió. «Será difícil volver, esa es mi sensación hoy. Necesito resetear muchas cosas que han pasado en mi vida personal.

«Necesito reencontrarme un poco en cosas diferentes. Necesito sentarme y desconectar un poco. Ese es uno de los principales objetivos».



