«¡Difícil en el trato!» Thomas Müller critica al seleccionador nacional Julian Nagelsmann antes del Mundial

Neuer (40) ha demostrado que, cuando se siente bien físicamente, es el mejor bajo los palos. Pero se trata de matices y de una sensación. Ya lo hemos visto: Baumann no solo destaca por sus habilidades como portero, sino también por su fortaleza mental; si Manu no puede jugar, él está ahí.

Neuer estuvo de baja por una lesión en la pantorrilla que le hizo perderse los amistosos contra Finlandia (4-0) y Estados Unidos (2-1). Contra los estadounidenses, Baumann recordó su nivel de titular con varias paradas decisivas.

Tras el partido se mostró «muy satisfecho» con su actuación y habló por primera vez en detalle sobre el hecho de que Nagelsmann, a pocas semanas del inicio del torneo, sacara de nuevo a Neuer de su retiro en la DFB y lo colocara por delante de Baumann.

«Al principio fue duro, no me sentó muy bien», admitió en RTL. Aun así, nunca pensó en renunciar: «Siempre supe que estaba ahí para el equipo. No venir no era una opción; también es mi Mundial. Quiero ayudar y aportar mi granito de arena. Ahora toca centrarse en mí y en el equipo».