Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Chelsea red cards GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

¡Diez tarjetas rojas en una temporada! Las expulsiones más estúpidas del Chelsea en 2025-26, clasificadas por orden de gravedad

El Chelsea tiene muchos problemas que resolver, pero quizás el más evidente en este momento es su falta de disciplina. La falta de jugadores experimentados en la plantilla más joven de la Premier League se ha señalado en numerosas ocasiones durante la era de BlueCo, pero en ningún caso es más evidente que cuando se trata de mantener a todos los jugadores en el campo de Stamford Bridge.

La tarjeta roja que recibió Pedro Neto contra el Arsenal el domingo fue la décima del Chelsea en todas las competiciones esta temporada, con nueve jugadores expulsados junto con el exentrenador Enzo Maresca. Al italiano se le culpó en parte de la falta de disciplina que afectó a su equipo durante la primera mitad de la campaña, pero ahora parece que la tendencia continúa con Liam Rosenior, ya que Neto ha provocado que los Blues terminen varios partidos consecutivos en inferioridad numérica.

«Tenemos que hacer algo [respecto a nuestra disciplina], sin duda. Tengo que hablar con el cuerpo técnico, con el personal del club y con los jugadores, porque esto es inaceptable», declaró Rosenior tras la derrota por 2-1 en el Emirates Stadium. «Sé que el historial del club no es muy bueno desde el comienzo de la temporada, y ahora está empeorando. Cuando yo estaba allí, tuvimos diez partidos en los que no tuvimos estos problemas, pero hemos tenido dos en dos partidos. Hay algo profundo que tenemos que investigar a fondo».

Sea cual sea ese problema profundo, Rosenior tiene que erradicarlo, ya que algunas de las tarjetas rojas del Chelsea esta temporada han sido indefendibles. Teniendo esto en cuenta, GOAL ha clasificado sus 10 expulsiones (¡hasta ahora!) por orden de estupidez...

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Trevoh Chalobah contra Brighton (27 de septiembre)

    De todos los jugadores que vieron la tarjeta roja con el Chelsea a lo largo de la temporada, la expulsión de Trevoh Chalobah contra el Brighton en septiembre fue, con diferencia, la que más culpa se le pudo atribuir a otros.

    El defensa inglés fue sancionado por impedir una ocasión de gol a Diego Gómez tras derribarlo en el borde del área, pero se vio obligado a realizar una acción desesperada después de que un pase erróneo de Andrey Santos dejara al paraguayo del Brighton solo ante la portería. El Chelsea ganaba 1-0 al comienzo de la segunda parte, pero sus 10 hombres acabaron sucumbiendo a una derrota por 3-1 con Chalobah en el vestuario.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    9Enzo Maresca contra el Liverpool (4 de octubre)

    Si esta lista clasificara las tarjetas rojas más «innecesarias», Enzo Maresca estaría mucho más arriba, pero en términos de «estupidez», es difícil culpar a un entrenador por celebrar un gol de la victoria en el tiempo de descuento marcado por un joven prodigio para derrotar al campeón defensor en su propio terreno.

    El gol de Estevao que puso al Chelsea 2-1 por delante contra el Liverpool llevó a Maresca a correr por la banda y saltar sobre sus jugadores junto al banderín de córner. Sin embargo, la policía divertida de la Premier League, también conocida como PGMOL, no permite que los entrenadores abandonen sus áreas técnicas de forma tan flagrante, por lo que Maresca vio los últimos segundos desde el interior del túnel de Stamford Bridge.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Wesley Fofana contra el Burnley (21 de febrero)

    Wesley Fofana debería haber sabido que no debía entrar en un choque con James Ward-Prowse cuando ya tenía una tarjeta amarilla contra el Burnley en febrero. Sin embargo, el defensa francés se lanzó, pero su timing fue malo y recibió una segunda tarjeta amarilla, lo que dejó al Chelsea con un hombre menos durante los últimos 18 minutos.

    Los Blues no pudieron mantener su ventaja de 1-0, ya que Zian Flemming empató en el tiempo de descuento, y aunque los insultos racistas que recibió Fofana tras el incidente fueron repugnantes y totalmente inaceptables, no hay duda de que su decisión ese día debe ser cuestionada.

  • Marc Cucurella Chelsea 2025-26Getty Images

    7Marc Cucurella contra el Fulham (7 de enero)

    Marc Cucurella se ha visto envuelto en bastantes disputas durante su carrera en el Chelsea hasta ahora, aunque en gran medida ha logrado evitar sanciones esta temporada, provocando en cambio errores de juicio en sus oponentes. Sin embargo, la única mancha en el historial del defensa español se produjo en el derbi de enero contra el Fulham, cuando su error condenó al Chelsea a la derrota en Craven Cottage.

    A mitad de la primera parte, Bernd Leno lanzó un balón largo para Harry Wilson. Cucurella se encontró como último hombre del Chelsea, pero no pudo controlar el balón rebotado y derribó a Wilson cuando este se disponía a marcar. Cucurella fue expulsado por impedir una ocasión de gol tras cometer un error cada vez más infrecuente.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    6Joao Pedro contra el Benfica (30 de septiembre)

    José Mourinho regresó a Stamford Bridge durante los primeros días de su etapa en el Benfica, pero el partido no estuvo a la altura de las expectativas, ya que el Chelsea se impuso por 1-0 gracias a un gol en propia puerta de Richard Ríos en la primera parte. A pesar del ajustado marcador, los Blues se mostraron cómodos durante gran parte del encuentro, lo que hizo aún más frustrante la expulsión del suplente Joao Pedro en los últimos compases.

    A solo 30 segundos del final del tiempo añadido, el delantero brasileño levantó descuidadamente el pie hacia la cabeza de un rival al disputar un balón rebotado. Pedro recibió una segunda tarjeta amarilla por una entrada alta cuando, si hubiera pensado por un microsegundo en lo que estaba intentando hacer, se habría dado cuenta de que el riesgo no valía la pena tan tarde en el partido.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Moises Caicedo contra el Arsenal (30 de noviembre)

    Cuando el Chelsea se preparaba para recibir al Arsenal en Stamford Bridge en noviembre, lo hacía como el rival más cercano de los Gunners en lo alto de la tabla, y gran parte de la expectación se centraba en el probable duelo entre los dos mejores centrocampistas de la Premier League, Declan Rice y Moisés Caicedo. Sin embargo, la expectación pareció afectar a este último, que fue expulsado antes incluso de que el partido llegara al descanso.

    Caicedo se lanzó a por Mikel Merino, pero solo consiguió golpear el tobillo del jugador del Arsenal y provocarse una lesión leve. Le sacaron tarjeta roja y, aunque los Blues lucharon hasta conseguir un merecido empate 1-1, solo sumaron cuatro puntos en los tres partidos en los que Caicedo estuvo sancionado, lo que acabó prácticamente con sus opciones al título tras su innecesaria imprudencia.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Pedro Neto vs Arsenal (March 1)

    Pedro Neto no había logrado destacar en el enfrentamiento entre el Chelsea y el Arsenal cuando los rivales londinenses se vieron las caras en el Emirates en marzo, pero eso no le eximía de descargar su frustración durante cinco locos minutos de la segunda parte. Primero recibió una tarjeta amarilla por protestar contra el cabezazo de Jurrien Timber que dio a los Gunners una ventaja de 2-1 en el norte de Londres, y momentos después se lanzó para derribar a Gabriel Martinelli cuando este lideraba un contraataque de los locales.

    Neto no podía creer que lo hubieran expulsado, pero no podía quejarse, y el exdelantero del Chelsea Chris Sutton calificó al internacional portugués de «idiota» por «decepcionar al Chelsea», ya que el equipo no logró remontar con 10 hombres.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Robert Sánchez contra el Manchester United (20 de septiembre)

    Robert Sánchez ha sido propenso a perder los nervios a lo largo de su carrera en el Chelsea, y uno de sus errores más costosos se produjo en Old Trafford en septiembre, cuando fue expulsado a los cinco minutos de partido. Sánchez podría haberse quedado en su portería e intentar detener cualquier disparo que Bryan Mbeumo hubiera intentado tras superar a la defensa del Chelsea, pero el portero español salió precipitadamente y chocó contra el delantero del United a unos 20 metros de la portería.

    Como último hombre, fue expulsado correctamente, lo que dejó a los visitantes jugando casi todo el partido con 10 hombres. Les ayudó que Casemiro fuera expulsado antes del descanso, pero para entonces el United ya tenía una ventaja de dos goles y el Chelsea no pudo empatar a pesar de que Trevoh Chalobah recortó distancias en los últimos minutos.

  • FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP

    2Liam Delap contra los Wolves (29 de octubre)

    Tras sufrir una lesión en el tendón de la corva en agosto, Liam Delap esperaba relanzar su carrera en el Chelsea cuando volvió a la acción saliendo desde el banquillo en la segunda parte del partido de cuarta ronda de la Carabao Cup que el equipo disputó en Wolves dos meses después. Sin embargo, terminó la noche en Molineux siendo tildado de «estúpido» por su entrenador, Enzo Maresca, tras ser expulsado por dos entradas ridículas.

    Delap recibió primero una tarjeta amarilla por empujar a Yerson Mosquera en una jugada sin balón y, solo siete minutos después, saltó sobre Emmanuel Agbadou con el codo por delante, lo que le valió una segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la expulsión. El Chelsea ganaba 3-2 en ese momento y, aunque el Wolves empató, un gol de Jamie Gittens en el último minuto hizo que, al menos, la imprudencia de Delap no supusiera una derrota.

  • Malo Gusto Chelsea 2025-26Getty Images

    1Malo Gusto contra Nottingham Forest (18 de octubre)

    Una cosa es ser expulsado cuando el partido aún está en el aire o incluso cuando la frustración por una derrota segura llega al límite, y otra muy distinta es recibir una tarjeta roja cuando el resultado ya está decidido. Pero eso es precisamente lo que hizo Malo Gusto con el Chelsea ya ganando 3-0 al Nottingham Forest en el minuto 87 en el City Ground en octubre.

    Mientras se daban los últimos retoques al comunicado del Forest en el que se confirmaba el despido de Ange Postecoglou, Gusto se lanzó sobre Neco Williams y recibió su segunda tarjeta amarilla del partido, lo que le supuso la expulsión. Enzo Maresca calificó la entrada de «inútil» en la rueda de prensa posterior al partido, lo que quizá fue generoso con el defensa francés, dada la situación del partido.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0