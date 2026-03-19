Según informaciones del diario *Bild*, el posible regreso al Borussia Dortmund implicaría una enorme reducción salarial por parte del extremo inglés.
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¿Diez millones de euros menos de sueldo? Se revelan detalles interesantes sobre el posible regreso de Jadon Sancho al BVB
Según estas informaciones, Sancho tendría que renunciar a su actual salario en el Manchester United, que, según se rumorea, asciende a 16 millones de euros. Los responsables del BVB le ofrecerían, en su lugar, un salario base de entre cinco y seis millones de euros, que podría aumentar aún más gracias a importantes bonificaciones vinculadas al rendimiento.
Sport Bild ya había informado el miércoles de que, internamente en el BVB, crecía el apoyo a un regreso de Sancho. El director deportivo Sebastian Kehl se considera un claro defensor de la idea y también el director general deportivo Lars Ricken se muestra cada vez más abierto. En los debates actuales, parecen prevalecer los argumentos a favor.
- AFP
Jadon Sancho ha decepcionado en la Premier League
El fichaje tampoco se vería frustrado por el entrenador Niko Kovac, aunque Sancho tendría que adaptarse considerablemente en materia de disciplina. Además, el técnico del BVB no tendría por qué apartarse necesariamente de su sistema de tres defensas y sin extremos claros, ya que el inglés ya ha demostrado su valía en Dortmund en el papel de mediapunta.
Sancho está cedido actualmente por los Red Devils al Aston Villa, aunque ambos contratos expiran en verano. Así, el jugador de 25 años estaría disponible sin coste alguno. Sin embargo, apenas ha dejado huella en el terreno de juego en Inglaterra. En la temporada actual, tras 29 partidos, solo suma dos participaciones en goles (un gol y una asistencia).
El primer regreso de Sancho al BVB fue todo un éxito
Sin duda, Sancho vivió su mejor etapa en Dortmund. Entre 2017 y 2021 se convirtió allí en uno de los mejores jugadores; más tarde regresó brevemente en calidad de cedido y llegó con el equipo a la final de la Liga de Campeones.
Aunque todavía no se ha establecido un contacto directo con el entorno de Sancho, se rumorea que él se plantea seriamente volver. Sancho también estaría dispuesto a aceptar los recortes económicos que ello supondría.
Jadon Sancho: estadísticas y datos de rendimiento en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 158 53 67 7
Preguntas frecuentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".