Dietmar Hamann critica duramente la propuesta de Arsene Wenger sobre el fuera de juego, calificándola de «completa y absoluta tontería», y expresa su «preocupación por la población de Canadá» durante el periodo de prueba

Hamann insiste en que el cambio creará situaciones imposibles para aquellos que intentan mantener una línea defensiva, y afirma que las nuevas reglas son «una completa tontería». En declaraciones a BOYLE Sports, dijo: «Lo siento por la gente de Canadá, creo que esto es una completa tontería. Tenemos que dar una oportunidad a los defensas. Hace años, si estabas al mismo nivel, estabas en fuera de juego. Lo cambiaron para que el mismo nivel no fuera fuera de juego para el delantero centro. Ahora, podrías estar potencialmente un metro o metro y medio por delante y en movimiento, incluso si tu pierna está detrás».

«Podrías estar corriendo y estar un metro por delante, o después de medio segundo, podrías estar cinco metros por delante del defensa. Creo que es una tontería porque lo que pasará es que veremos más penaltis de todos modos debido a la regla del mano. Creo que la regla del mano también es un desastre. Con cada detalle que intentan corregir, lo hacen más complejo y confuso. Incluso los árbitros a veces no saben cuándo pitar un mano o un penalti por mano».