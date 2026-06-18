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Dietmar Hamann afirma, de forma extraña, que «aún está por ver» si Harry Kane rinde en grandes torneos, pese a su doblete ante Croacia en el Mundial
Hamann duda del impacto de Kane frente a rivales de élite
Tras el debut en el Grupo L en Norteamérica, Hamann criticó con dureza el palmarés internacional del delantero. El comentarista alemán recordó que el jugador, de 32 años, aún debe brillar en las eliminatorias ante la élite mundial.
En declaraciones a RTE Sport, el excentrocampista fue directo sobre las supuestas limitaciones de Kane y afirmó: «Ha marcado ocho goles en la fase de grupos: dos a Túnez, tres a Panamá y uno de penalti a Colombia. Es el capitán y debe anotar en los partidos eliminatorios. Aún está por ver. Quiero verle hacerlo contra Francia y Brasil. Aún no sabemos si puede».
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La falta de ritmo preocupa a los Tres Leones
Más allá de las cifras, Hamann duda de la idoneidad táctica de Kane en las rondas finales, cuando los partidos se deciden al contraataque. Para el alemán, su falta de velocidad puede ser un obstáculo para el equipo de Tuchel ante los favoritos, aunque sea un rematador certero.
Hamann añadió: «Marca muchos goles, pero en Múnich cualquier delantero los marca. Da igual si hace 25 o 35; igual ganan la liga. Hay otros delanteros en el torneo que preferiría tener. En un torneo puedes anotar al contraataque, pero él no lo hará. En algún momento del torneo se necesita velocidad, y él, sencillamente, no la tiene. Su definición es probablemente la mejor del mundo, pero ¿llegará a esas posiciones contra Alemania, Brasil y Francia? No estoy muy seguro».
Rompiendo récords en Dallas
El capitán inglés lideró a su equipo con dos goles, superando a Croacia en la segunda parte. Marcó un penalti en su segundo intento y, tras el empate, sentenció con un cabezazo. Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron la victoria.
Con este doblete, el delantero suma nueve y diez goles en Mundiales, igualando el récord nacional de Gary Lineker. Además, se colocó a la altura de Kylian Mbappé y Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro de 2026, solo por detrás de Lionel Messi, autor de un hat-trick ante Argelia.
- AFP
El discurso de Tuchel en el descanso da lugar a una remontada en la segunda parte
La victoria mostró el impacto táctico inmediato de la nueva dirección. Inglaterra había perdido su ventaja dos veces antes del descanso, por los goles de Martin Baturina y Petar Musa. Thomas Tuchel motivó al equipo en el entretiempo, lo que desencadenó un segundo tiempo más dominante.
Kane explicó que las indicaciones del técnico alemán cambiaron la mentalidad del equipo antes de sentenciar la victoria: «Solo nos dijo que nos soltáramos, que nos calmáramos. ¿De qué tenemos miedo? Vamos allá. Nos preguntó qué podía pasar y nos animó a demostrar al mundo lo que podemos hacer».
El delantero responde a la reñida lucha por la Bota de Oro
Kane subrayó la importancia de empezar con buen pie en Norteamérica tras una extensa preparación. El delantero cree que competir con otros delanteros de talla mundial eleva su nivel en la escena internacional.
Tras el partido en Dallas, afirmó: «Como delantero, solo quería marcar lo antes posible. La competición me empuja a superarme; para eso está el Mundial: para que los mejores jueguen al máximo nivel».