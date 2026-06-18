Dietmar Hamann afirma, de forma extraña, que «aún está por ver» si Harry Kane rinde en grandes torneos, pese a su doblete ante Croacia en el Mundial

Tras el debut en el Grupo L en Norteamérica, Hamann criticó con dureza el palmarés internacional del delantero. El comentarista alemán recordó que el jugador, de 32 años, aún debe brillar en las eliminatorias ante la élite mundial.

En declaraciones a RTE Sport, el excentrocampista fue directo sobre las supuestas limitaciones de Kane y afirmó: «Ha marcado ocho goles en la fase de grupos: dos a Túnez, tres a Panamá y uno de penalti a Colombia. Es el capitán y debe anotar en los partidos eliminatorios. Aún está por ver. Quiero verle hacerlo contra Francia y Brasil. Aún no sabemos si puede».











