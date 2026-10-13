Simeone elogió a David, destacó el impacto inmediato del delantero en la plantilla y subrayó lo que aporta al equipo desde el punto de vista táctico. El entrenador explicó que el atacante ofrece un perfil del que antes carecía la plantilla: se desplaza de forma natural hacia el carril derecho y trabaja sin descanso en defensa cuando su equipo no tiene el balón.

«Ha tenido un impacto enorme en el equipo; en cuatro partidos ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. Tiene algo que no teníamos: es un delantero que se mueve de forma natural hacia la derecha y que hace un gran trabajo defensivo para el equipo», declaró el entrenador a Sky Sport Italia antes de un decisivo encuentro europeo contra el Manchester United.