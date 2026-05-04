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Diego Simeone responde a las acusaciones de «superstición» y, como entrenador del Atlético de Madrid, explica el cambio de hotel antes del partido contra el Arsenal
Simeone desmiente los rumores sobre supersticiones
El Madrid se alista para un partido de alto riesgo en el Emirates Stadium y la logística del equipo ha generado mucha atención. Tras la goleada 4-0 sufrida en Londres en octubre, la decisión de cambiar de hotel para el encuentro del martes hizo pensar que el argentino buscaba cambiar su suerte con superstición. Sin embargo, El Cholo desmintió esos rumores en la rueda de prensa previa.
Al ser consultado sobre la modificación y si se trataba de una variación táctica en su rutina, Simeone respondió de manera directa: «Ahora estamos mejor que en octubre y, además, el hotel es más barato». Su contestación, que provocó risas, muestra que el técnico ignora los rumores y se centra en su trabajo.
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Centrarse en la tarea actual
A pesar de la distensión en Londres, Simeone se centra en alcanzar su tercera final de la Liga de Campeones. El Arsenal se adelantó con un penalti de Viktor Gyokeres al final de la primera parte en Madrid, pero a los 11 minutos de la segunda parte Julián Álvarez igualó desde los once metros.
Con todo por decidir, el veterano entrenador insistió en que el resultado dependerá del rendimiento en el campo, no de gestiones externas ni juegos psicológicos.
El técnico, crítico con la búsqueda de titulares sensacionalistas, sentenció: «El que juegue mejor y refuerce sus armas estará más cerca de ganar».
Estrategia y novedades de los jugadores
Más allá del alojamiento, Simeone se centra en el partido. El Atlético busca su tercera final de la Liga de Campeones bajo su mando, y el técnico destaca la importancia de controlar las emociones. «La táctica es clave, pero los jugadores deciden cuando suena el pitido inicial», afirmó, y añadió que su experiencia le da «la tranquilidad necesaria para afrontar un partido como el de mañana».
Además, preocupa la condición física de varios delanteros. Sobre Sorloth, Álvarez y Giuliano, el técnico fue prudente: «Ayer se movieron un poco, están mejor. Esperamos que entrenen bien y mañana por la mañana decidiremos el once», afirmó.
Destacó el papel de Sorloth: «Es clave. Fue una pena que se perdiera el partido de ida por una contractura en el isquiotibial; lo necesitamos, sea 10 o 90 minutos».
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El último esfuerzo para la final
En el Atlético hay confianza. Simeone asegura que su equipo está mejor, física y mentalmente, que al inicio de la temporada.
Cree que la experiencia de su plantilla será decisiva. «Tenemos mucha fe, así que seguro que no dependerá de nosotros», añadió.
«Intentaremos jugar el partido que hay que jugar, con la intensidad y la comprensión que el encuentro exige. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos lograr en este partido, y el resultado no dependerá únicamente de nosotros», explicó Simeone.
Además, confía en que Julián Álvarez sea clave, ya que su conocimiento del fútbol inglés puede ser decisivo en una noche de gran dramatismo en el norte de Londres.
«De eso se tratan este tipo de partidos importantes. Conoce bien la liga inglesa y esperamos que pueda hacer un gran partido», añadió.