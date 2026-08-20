Alvarez fue una ausencia llamativa en la convocatoria del Atlético mientras el equipo de Simeone lograba una cómoda victoria por 2-0 ante el Málaga. El delantero argentino no apareció por ninguna parte en el Metropolitano, pero siguió siendo el principal tema de conversación entre los aficionados en la grada.

La afición rojiblanca claramente no ha olvidado los polémicos comentarios del delantero durante el reciente Mundial, donde pidió abiertamente salir traspasado del club. En consecuencia, un sector pequeño pero ruidoso del público local le dedicó cánticos hostiles y sonoros silbidos al delantero ausente durante todo el partido de liga.