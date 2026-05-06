Diego Simeone empujó al exdirector deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, y el cuerpo técnico tuvo que separarlos antes de que el Arsenal celebrara su pase a la final de la Liga de Campeones

En los últimos minutos de la victoria 1-0 del Arsenal sobre el Atlético en la vuelta de semifinales, un airado Simeone empujó al exdirector deportivo colchonero Berta. El incidente ocurrió mientras el equipo londinense sellaba su pase a la final continental por primera vez en 20 años, gracias al gol de Bukayo Saka que estableció el 2-1 global.

Con el reloj a punto de cumplirse, Simeone se acercó a Berta, quien se encontraba junto al campo. El técnico, que pedía el final del partido, empujó al italiano tras una salida de balón, lo que obligó a la intervención del cuarto árbitro y a varios representantes del club para calmar la situación.











