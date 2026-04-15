Diego Simeone, emocionado tras eliminar al FC Barcelona: «¡Lo hemos vuelto a conseguir!»

Tras el partido, el técnico argentino se mostró orgulloso: «Eliminar al Barça en cuartos de la Liga de Campeones no es fácil. Me emociona ver al equipo luchar. Hemos reconstruido el plantel varias veces, pero ahora estamos otra vez entre los cuatro mejores de Europa», afirmó. El técnico destacó a Antoine Griezmann: «Es un genio.

«Es un genio. Con el tiempo entenderemos que tuvimos en nuestras filas a un jugador de talla mundial que marcaba la diferencia», agregó sobre el futbolista que pronto se marchará al Orlando City.