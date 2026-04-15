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Diego Simeone, emocionado entrenador del Atlético de Madrid, celebró la victoria sobre el Barcelona de Lamine Yamal en la Liga de Campeones y elogió al genial Antoine Griezmann
El Atlético rompe la maldición de los cuartos de final
El Atlético avanzó con un global de 3-2 pese a perder en casa por primera vez en eliminatoria desde 1997. El Barça ganó 2-1 en el Metropolitano con goles de Yamal y Torres, pero el tanto de Lookman dio el pase a los de Simeone. Es la tercera vez que los rojiblancos eliminan al gigante catalán en esta fase, tras 2014 y 2016.
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Simeone repasa sus 14 años de trayectoria
Tras eliminar al Barcelona en cuartos de la Champions, Simeone destacó la actual vocación ofensiva de su equipo.
Tras lograr su cuarta semifinal, el técnico rojiblanco declaró: «Eliminar al Barça en cuartos de la Champions no es fácil. Nos hemos medido al Barça de Messi y al de Yamal, y lo hemos logrado. Han pasado 14 años. Ver al equipo competir sigue emocionándome. Los jugadores han cambiado, hemos reiniciado muchas veces y ahora estamos otra vez entre los cuatro mejores de Europa. ¡Qué bonito es jugar una semifinal de la Liga de Campeones!».
El técnico destacó la brillantez de Griezmann, quien fichará por el Orlando City de la MLS este verano, como clave de su éxito. «Es un genio. Con el tiempo entenderemos que tuvimos a un crack que marca la diferencia», añadió. «Ojalá Dios y el destino le den lo que busca en el tiempo que le queda con nosotros».
Griezmann reconoce haber cometido «errores»
A pesar de la fiesta, Griezmann admitió que sus errores permitieron al Barcelona dominar el marcador. El francés, que perdió el balón en el segundo gol del Barça, destacó el apoyo de la afición del Metropolitano para la remontada.
Tras el partido, Griezmann declaró a Movistar: «Estoy muy contento. Cometimos dos errores que en estos partidos se pagan al instante. Yo perdí el balón en el segundo. Pero al final, con la afición y nuestra calidad, conseguimos marcar el gol. No nos sentíamos cómodos con el balón, pero estamos en semifinales. No importa contra quién juguemos».
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Comienzan los preparativos para las semifinales
El Atlético espera al ganador del Arsenal-Sporting, con los ingleses 1-0 arriba. Simeone lidia con un calendario doméstico apretado y con el desgaste físico de su plantilla tras el partido contra los catalanes. Tras 36 partidos europeos sin empate a cero, los rojiblancos podrían confiar en su nueva audacia ofensiva para alcanzar la final.