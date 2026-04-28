Getty Images
Traducido por
Diego Simeone confirma el interés del Arsenal en fichar a Julián Álvarez antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el líder de la Premier League
Simeone confirma que Álvarez es muy codiciado.
Antes del partido de ida en el Metropolitano, Simeone reconoció que los rumores sobre el interés del Arsenal en fichar a Álvarez este verano son normales: «Es un jugador extraordinario».
«Es normal: es un jugador extraordinario», afirmó. «Hay interés del Arsenal, el París Saint-Germain, el Barcelona y otros equipos, pero no nos preocupa».
- Getty Images Sport
Gestión de un patrimonio de 87 millones de libras esterlinas
Según informes, Arsenal ve en Álvarez el delantero letal que necesita para dominar en Inglaterra y Europa. Sin embargo, Atlético no quiere venderlo y valora al jugador en unos 87 millones de libras.
Además, el jugador preferiría seguir en España, ya sea en el Atlético o en otro club de La Liga, y el Barcelona aparece como el equipo más interesado.
El objetivo: la gloria europea
Pese a los rumores de fichajes, Simeone centró a su plantilla en ganar la Liga de Campeones. Tras las finales de 2014 y 2016, el técnico argentino quiere por fin el título que se le escapó. Pero advirtió que las decepciones pasadas no garantizan éxito futuro.
«Nadie nos debe nada; debemos trabajar duro y esperar que la suerte esté de nuestro lado», añadió. «No hay presión, hay responsabilidad. Estamos cerca de un gran objetivo que el club nunca ha logrado. Debemos prepararnos; al final, los jugadores deciden con su experiencia, personalidad y ética de trabajo. Queremos jugar el partido que imaginamos y llevarlo a un terreno en el que les podamos hacer daño.
«Es extraordinario estar en otra semifinal. En 14 años hemos llegado cuatro veces. Es maravilloso, increíble. La fe y la energía de la afición nos contagian. Enfrentamos a un rival difícil, fuerte en balón parado, y vamos con todas nuestras esperanzas».
- (C)Getty images
Últimos preparativos en el Metropolitano
A pesar de perderse los dos últimos partidos de Liga por una lesión leve, se espera que Álvarez juegue. Su presencia será clave en el ataque de Simeone ante la sólida defensa del Arsenal esta temporada en Inglaterra.