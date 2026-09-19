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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Diego Simeone apunta a la sensación de la Bundesliga Ibrahim Maza, de 70 millones de euros, mientras el Atlético de Madrid prepara una ambiciosa ofensiva en el mercado de fichajes

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El Atlético de Madrid ha reactivado su interés por la joven sensación del Bayer Leverkusen Ibrahim Maza, mientras busca reforzar su centro del campo. Sin embargo, el Bayer Leverkusen está decidido a retener al jugador de 20 años y ya prepara un nuevo y lucrativo contrato para ahuyentar a los pretendientes.

  • El Atleti reactiva la búsqueda de un centrocampista

    El Atlético ha puesto con firmeza sus miras en un objetivo conocido, ya que Diego Simeone busca reforzar sus opciones en el centro del campo. El gigante español ha reactivado su interés por Maza, el mediapunta argelino de 20 años del Bayer Leverkusen, y no ha tardado en dejar claras sus intenciones.

    Según Bulinews, la dirección deportiva del Atlético ya se ha puesto en contacto con el Leverkusen para expresar su interés. Sin embargo, sacar al talentoso mediapunta ofensivo del conjunto de la Bundesliga no será sencillo, ya que el Leverkusen no tiene intención de dejar salir a su estrella emergente.

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  • SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Un elevado precio de salida de 70 millones de euros

    Maza se ha consolidado como un activo muy cotizado, lo que significa que el Atlético afronta un importante obstáculo financiero. Después de fichar por el Leverkusen procedente del Hertha Berlín en el verano de 2025 por unos 12 millones de euros, según se informó, su valor de mercado se ha disparado. Con su contrato actual vigente hasta junio de 2030, un posible traspaso exigiría ahora una cantidad en torno a los 70 millones de euros.

    El interés del Atlético no es ninguna novedad. Según el periodista de beIN Sports Hafid Derradji, el club español llegó incluso a presentar una oferta de 35 millones de euros cuando Maza todavía estaba en el Hertha. Aquella propuesta fue rechazada de inmediato, pero está claro que eso no disuadió al equipo de Simeone de seguir muy de cerca su evolución.

  • Los pesos pesados de la Premier League están al acecho

    Es fácil ver por qué la élite europea está al acecho. Maza ha estado en un estado de forma deslumbrante en el Leverkusen esta temporada, consolidando su condición de titular indiscutible. El internacional argelino ya ha aportado un gol y dos asistencias en solo cuatro titularidades, y únicamente se perdió el debut del club en la Europa League por enfermedad.

    El Atlético no es el único peso pesado que sigue de cerca la situación. Los gigantes de la Premier League Arsenal y Manchester City mostraron un interés concreto en el joven durante el verano. El Leverkusen se mantuvo firme durante esa ventana, dejando totalmente claro que vender al jugador de 20 años estaba completamente descartado.

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  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    El Leverkusen prepara una lucrativa renovación

    Para frenar al Atlético y la creciente amenaza de la Premier League, el Leverkusen está tomando medidas proactivas. Informes de Bild sugieren que el club alemán ya está trabajando intensamente en una ampliación de contrato que vincularía a Maza mucho más allá de la fecha de expiración actual de 2030.

    Los primeros contactos con los representantes del jugador comenzaron la semana pasada, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo oficial. El principal objetivo del Leverkusen es retener a su mediapunta con importantes incentivos económicos para convencerle de que siga.

    La propuesta incluirá un aumento sustancial de salario. Esto supondría un importante impulso económico, elevando de forma considerable los 3 millones de euros por temporada que percibe actualmente en Alemania.

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