Diego Simeone afirma que Julián Álvarez «ya ha tomado una decisión» sobre su futuro en el mercado de fichajes de verano, y responde con dureza a los rumores que lo vinculan con Barcelona, Arsenal y PSG

Tras la decepcionante derrota 5-1 ante el Villarreal, se le preguntó al entrenador del Atlético, Simeone, si su delantero estrella seguiría la próxima temporada. En lugar de desmentir los rumores, el técnico argentino fue elusivo: «No es una pregunta para mí, sino para Julián. Él ya sabe lo que va a hacer y supongo que ya ha decidido».

En declaraciones a Movistar, Simeone dejó claro que la responsabilidad sobre el futuro del jugador recae exclusivamente en el propio delantero. «No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián», afirmó. «Tiene la edad suficiente para saber lo que va a hacer, e imagino que ya ha tomado una decisión».