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Cagliari Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Diego Lopez, exdirector deportivo del Genoa, se convierte en director general de fútbol del Burnley en la Championship

Burnley
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Fichajes

Nuevo cargo para el directivo

Diego Lopez, tras dejar el Genoa a mediados de octubre (con Modesto y Melissano ocupando su lugar en el área técnica), se convierte en el nuevo Chief Football Officer del Burnley.


A continuación, reproducimos el comunicado del club inglés, que milita en la Championship: «El Burnley Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Diego López como Chief Football Officer, lo que marca el primer capítulo de una nueva era para el club. López supervisará las operaciones del área técnica, el mercado de fichajes y la estructura deportiva de la entidad. El español de 37 años procede del Genoa, club de la Serie A, donde ocupaba el cargo de Chief of Football. Aporta una sólida capacidad de liderazgo y una amplia experiencia en la identificación y el desarrollo de talentos en entornos de alto rendimiento».

  • Diego López se presenta así: «Tengo muchas ganas de empezar a explorar el gran potencial de este club. Tengo muy clara nuestra misión y creo en lo que el Burnley puede llegar a ser en los próximos años, siempre que todos trabajemos en la misma dirección y con la máxima determinación. Desde las primeras conversaciones con Alan quedó patente una verdadera ambición, acompañada de un plan concreto para hacerla realidad. Este club lo es todo para la ciudad y su gente. Quiero que nuestros aficionados se vean reflejados en nuestra forma de jugar, en los jugadores que fichamos y en la forma en que representamos al club. El trabajo empieza ahora».

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