Diego Lopez, tras dejar el Genoa a mediados de octubre (con Modesto y Melissano ocupando su lugar en el área técnica), se convierte en el nuevo Chief Football Officer del Burnley.





A continuación, reproducimos el comunicado del club inglés, que milita en la Championship: «El Burnley Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Diego López como Chief Football Officer, lo que marca el primer capítulo de una nueva era para el club. López supervisará las operaciones del área técnica, el mercado de fichajes y la estructura deportiva de la entidad. El español de 37 años procede del Genoa, club de la Serie A, donde ocupaba el cargo de Chief of Football. Aporta una sólida capacidad de liderazgo y una amplia experiencia en la identificación y el desarrollo de talentos en entornos de alto rendimiento».