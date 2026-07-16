AFP
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«Diego lo está disfrutando muchísimo desde allá arriba»: Lionel Messi afirma que la victoria de Argentina fue «un regalo» para Maradona tras lograr el pase a la final del Mundial
Messi rinde homenaje a Maradona tras una victoria dramática
Argentina se clasificó para la final del Mundial 2026 tras remontar y vencer 2-1 a Inglaterra en una dramática semifinal en Atlanta. Después del partido, Messi apartó la atención de sí mismo y rindió homenaje a Maradona, cuyo legado aún marca una de las rivalidades más intensas del fútbol.
Tras el partido, el delantero del Inter de Miami recibió una réplica de la camiseta que Maradona vistió en la recordada victoria argentina ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986.
- (C)Getty Images
Messi reflexiona sobre el legado de Maradona
La selección argentina era muy consciente de la importancia histórica de este partido, sobre todo por los paralelismos con el Mundial de 1986, cuando la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo» de Maradona eliminaron a Inglaterra. Tras el encuentro, Messi declaró a TyC Sports que la ocasión era especial por la conexión de Maradona con este duelo.
«Sin duda, Diego lo está disfrutando desde arriba, porque hoy era un día muy especial para él. Poder darle esta alegría y que la viva como quiera. Que lo disfrute, porque también es un regalo para él», explicó Messi.
Cómo controlar las emociones en una rivalidad
Messi afirmó que la intensidad se notó desde las primeras notas de los himnos nacionales, marcando el inicio de otro capítulo histórico de esta rivalidad. La estrella del Inter Miami admitió que, en esa ocasión, era difícil separar el fútbol de la emoción.
«Durante los himnos ocurrió algo especial: escuchamos los murmullos de su afición», admitió Messi. «Lo cantaban de una forma única y nos contagiamos. Sabíamos que era un partido, pero a veces es difícil controlar las emociones. Lo vivimos así y jugamos así».
- Getty Images Sport
Un último paso hacia una mayor comprensión de la historia
Argentina se mide a España en la final del Mundial, con Messi buscando su segundo título. Ganar sería el colofón perfecto a su brillante carrera y a la última aventura de la Albiceleste en la cita más grande del fútbol.
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