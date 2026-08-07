Forlán ha asumido el cargo de seleccionador interino de Uruguay tras la salida de Bielsa después de una desastrosa campaña en el Mundial. El exdelantero, de 47 años, compaginará el puesto con sus actuales funciones al frente de la selección sub-20 del país de cara a las próximas fases de clasificación. Está previsto que dirija a Uruguay en una serie de amistosos otoñales mientras la federación busca a un sucesor permanente, que se espera que asuma el cargo a finales de 2026 o principios de 2027.



