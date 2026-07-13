Diego Forlán, ídolo del Manchester United, reemplazará a Marcelo Bielsa como nuevo seleccionador de Uruguay

El técnico argentino renunció tras no cumplir las expectativas, dejando a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sin rumbo. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, busca ahora a una de las mayores leyendas del país.

Forlán, quien llevó a Uruguay a las semifinales del Mundial 2010 y al título de la Copa América 2011, es el elegido para enderezar el rumbo. En una reunión con el Consejo Ejecutivo de la AUF se definirá su doble rol: guiar a la sub-20 en el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán y asumir de forma interina la absoluta hasta marzo de 2027.