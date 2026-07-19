¡Didier Deschamps vs. Rayan Cherki! El seleccionador francés responde sobre un nuevo choque en el Mundial, y el técnico saliente rechaza «ajustar cuentas» con la frustrada estrella del Manchester City

En su última rueda de prensa, Deschamps respondió con diplomacia pese a la falta de respeto en el campo.

«No voy a ajustar cuentas hoy», afirmó el técnico de 57 años al preguntársele por la actitud del centrocampista. «Los jugadores lo saben perfectamente. No voy a señalar a nadie.

Siempre les digo que necesitan tiempo para asimilarlo, pero fue un error mío; debería haber tomado decisiones diferentes desde el inicio del partido y quizá las cosas habrían salido mejor.

«A todos se nos juzga por nuestro rendimiento. Algunos podrían haberlo hecho mejor. Les deseo lo mejor».