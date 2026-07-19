AFP
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¡Didier Deschamps vs. Rayan Cherki! El seleccionador francés responde sobre un nuevo choque en el Mundial, y el técnico saliente rechaza «ajustar cuentas» con la frustrada estrella del Manchester City
Dolorosa derrota con muchos goles en Miami.
En un desenlace caótico tras 14 años al frente de Francia, Deschamps vio a su equipo caer ante una Inglaterra arrolladora en un duelo de diez goles. Los Tres Leones se fueron al descanso 4-0 gracias a la lentitud francesa. En la segunda parte, Les Bleus reaccionaron con goles de Mbappé y Barcola, pero el hat-trick de Saka y el tanto final de Bellingham dieron el 6-4 a Inglaterra.
La disciplina francesa falló, especialmente durante la pausa de hidratación del primer tiempo. Deschamps, irritado, gritó instrucciones a Cherki; el joven centrocampista, en su debut como titular, respondió con abierta rebeldía.
- Getty/GOAL
Deschamps se niega a señalar a nadie con el dedo
En su última rueda de prensa, Deschamps respondió con diplomacia pese a la falta de respeto en el campo.
«No voy a ajustar cuentas hoy», afirmó el técnico de 57 años al preguntársele por la actitud del centrocampista. «Los jugadores lo saben perfectamente. No voy a señalar a nadie.
Siempre les digo que necesitan tiempo para asimilarlo, pero fue un error mío; debería haber tomado decisiones diferentes desde el inicio del partido y quizá las cosas habrían salido mejor.
«A todos se nos juzga por nuestro rendimiento. Algunos podrían haberlo hecho mejor. Les deseo lo mejor».
Una historia de encuentros tensos
Este enfrentamiento no fue un hecho aislado en el torneo de Norteamérica. Las tensiones entre ambos se habían agudizado antes. En los dieciseisavos, el jugador del Manchester City ignoró a su entrenador al ser suplente.
Su frustración podría venir de la falta de minutos en el Mundial. A pesar de ser uno de los creadores de juego más talentosos de la Premier League, pasó gran parte del torneo en el banquillo, mientras Michael Olise y Bradley Barcola ocupaban las posiciones de ataque.
- (C)Getty Images
Rabiot condena un comportamiento inaceptable
Las tensiones dentro del equipo no se limitaron al seleccionador y a Cherki, pues el veterano centrocampista Adrien Rabiot criticó con dureza la actuación del equipo en la primera parte. Rabiot fue directo al hablar de la actitud de sus compañeros durante los primeros 45 minutos del partido por la medalla de bronce. «Empezamos la primera parte de una forma vergonzosa», afirmó Rabiot. «Vi en algunos jugadores un comportamiento que nunca había visto antes. Es decepcionante, era el último partido para dar una buena imagen.
Hay mucha decepción tras perder con España, pero había trabajo por hacer; no podemos conformarnos con un juego descuidado. En la primera parte, la actitud fue inaceptable».
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