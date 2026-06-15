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Didier Deschamps se proclama «claro favorito» para ganar el Mundial, aunque el seleccionador francés niega que «Les Bleus» sean los más fuertes
España se perfila como el equipo a batir
A pesar de dirigir a la subcampeona del Mundial 2022 y contar con una de las plantillas más prometedoras, Deschamps cedió oficialmente el papel de “favorita” a España. El seleccionador francés, al iniciar su camino hacia una nueva gloria, afirmó que otra potencia europea es hoy el referente mundial.
En la rueda de prensa previa al partido, afirmó: «Si hay un equipo favorito, ese es España, aunque Francia aspira legítimamente al título. Queda un largo camino. Francia tiene potencial de primer nivel, incluso con una plantilla renovada. No pienso que seamos más fuertes que los demás, pero la clara favorita es España, de eso no tengo duda».
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Últimas noticias sobre el estado físico de Dembélé tras el triunfo en la Liga de Campeones
Ousmane Dembélé sigue siendo clave en el plan de Deschamps. El Balón de Oro acaba de cerrar otra gran temporada con el París Saint-Germain, que retuvo la Liga de Campeones. Pero sus lesiones preocupan al cuerpo técnico de la selección, que afronta un calendario muy apretado.
«Ousmane llegó pronto a la selección, pero ha sufrido muchas lesiones», recordó Deschamps. «En el PSG su Balón de Oro le sitúa en el punto de mira. Está muy concentrado, con ganas de rendir al máximo y ser decisivo, aunque sus problemas físicos le han hecho perderse muchos partidos. Le dejamos celebrar la victoria en la Liga de Campeones. Contar con un Ousmane en plena forma será una ventaja».
Acabar con el fantasma de 2002 frente a Senegal
Francia debuta contra Senegal, encuentro que recuerda el Mundial 2002, cuando los africanos sorprendieron a los entonces campeones por 1-0. Deschamps descartó hablar de venganza: casi ninguno de sus jugadores había nacido en 2002.
«Senegal es una de las mejores selecciones; lo tiene todo: calidad, jugadores en los mejores clubes, un buen centro del campo y gran atlética y técnica», señaló Deschamps. «Sabemos lo que nos espera, y ellos también. Será un enfrentamiento de alto nivel. La mayoría de mis jugadores no habían nacido en 2002. No hay revancha; eso fue hace 24 años. Hay otra página por escribir. Haremos todo lo posible para que el resultado nos sea favorable esta vez».
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Un duro examen para el debut en el Mundial.
El seleccionador francés no se hace ilusiones: sabe que el camino será duro. Aunque ve a España como favorita, su primer escollo es Senegal, un rival que, según Deschamps, merece total respeto. El objetivo de Francia es empezar la fase de grupos con máxima intensidad, sin pensar aún en los posibles duelos eliminatorios.
Y añadió: «Senegal es una gran nación futbolística, un equipo sólido y respetado. No le falta nada frente a otras selecciones. Será un partido difícil, una prueba desde el inicio, y debemos estar preparados desde el primer momento».