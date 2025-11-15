'Sin riesgos' - Didier Deschamps reafirma su decisión de liberar a Kylian Mbappé del campamento de Francia antes del viaje a Azerbaiyán

Kylian Mbappé estuvo en excelente forma al marcar dos goles contra Ucrania para ayudar a Francia a asegurar su lugar en la Copa del Mundo. El jugador de 26 años fue acompañado en el marcador por Michael Olise y el delantero Hugo Ekitike mientras Les Bleus aseguraban su lugar en el torneo del próximo verano en Canadá, México y los Estados Unidos con un partido de sobra.

El ex atacante del Mónaco y Paris Saint-Germain, Mbappé también alcanzó los 400 goles en su carrera gracias a su doblete contra la Ucrania de Serhiy Rebrov, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr este hito. Sin embargo, no tenía ánimos de celebrar en exceso la ocasión, insistiendo en que es un récord “con el que la gente no está impresionada”.

“¿Cuatrocientos goles? Es genial, pero la gente no está impresionada con eso", dijo Mbappe a los periodistas el jueves. "Cuando tienes a un tipo con 950 [Ronaldo] y uno con 900 [Messi], necesito 400 más si quiero estar en la conversación que sorprenderá a la gente.

“¿Los 1,000 goles de Cristiano Ronaldo? Es irreal. Pero intentaremos lo irreal. Debo intentarlo: ¡solo tengo una carrera!”