Tras la victoria por 3-0 ante Irak el martes, Deschamps defendió a su extremo. El técnico bromeó con la prensa tras el partido sobre el duro trato que recibió Dembélé tras el 3-1 contra Senegal del 16 de junio.

En ese encuentro disputó 80 minutos sin completar regate ni disparar a puerta antes de ser reemplazado por Bradley Barcola. El seleccionador declaró: «Quizá ahora vosotros [los periodistas] dejéis de meteros con él y busquéis otro objetivo. No ha habido ningún problema; solo se está adaptando a un sistema distinto al que juega el resto del año. Cuando esté en buena forma física, solo necesitará algunos ajustes».