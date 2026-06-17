¿Didier Deschamps no ve la Liga de Campeones? Tres cosas que llamaron la atención en el 3-1 de Francia contra Senegal en el Mundial

Primero España, ahora Francia: pese a que el subcampeón mundial acabó ganando, los favoritos sufrieron por su lentitud en el debut.

Senegal no es Cabo Verde, así que la victoria final 3-1 de Francia fue merecida y positiva. Aun así, su primera parte inquietó.

Los franceses se mostraron excesivamente pasivos, incluso para los parámetros conservadores de Deschamps. Lo más llamativo fue la falta de ritmo con la que abordaron el partido, a pesar de contar con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Michael Olise, algunos de los jugadores más rápidos del planeta. No se espera que un Mundial marque nuevas tendencias tácticas, pero el fútbol de alto nivel exige cierta rapidez, como se ve en la Liga de Campeones.

En la segunda parte aceleraron, generaron ocasiones y ganaron 3-1 con justicia. Pero la primera parte fue un aviso para Deschamps, Luis de la Fuente y Carlo Ancelotti.

Aún tienen tiempo, hasta el segundo partido de grupo, para ajustar su plan: tal vez les convenga ver cómo Bayern Múnich y París Saint-Germain celebran hoy el fútbol.