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¿Didier Deschamps no ve la Liga de Campeones? Tres cosas que llamaron la atención en el 3-1 de Francia contra Senegal en el Mundial
¿Didier Deschamps no ve la Liga de Campeones?
Primero España, ahora Francia: pese a que el subcampeón mundial acabó ganando, los favoritos sufrieron por su lentitud en el debut.
Senegal no es Cabo Verde, así que la victoria final 3-1 de Francia fue merecida y positiva. Aun así, su primera parte inquietó.
Los franceses se mostraron excesivamente pasivos, incluso para los parámetros conservadores de Deschamps. Lo más llamativo fue la falta de ritmo con la que abordaron el partido, a pesar de contar con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Michael Olise, algunos de los jugadores más rápidos del planeta. No se espera que un Mundial marque nuevas tendencias tácticas, pero el fútbol de alto nivel exige cierta rapidez, como se ve en la Liga de Campeones.
En la segunda parte aceleraron, generaron ocasiones y ganaron 3-1 con justicia. Pero la primera parte fue un aviso para Deschamps, Luis de la Fuente y Carlo Ancelotti.
Aún tienen tiempo, hasta el segundo partido de grupo, para ajustar su plan: tal vez les convenga ver cómo Bayern Múnich y París Saint-Germain celebran hoy el fútbol.
- AFP
Kylian Mbappé puede permitirse todo
Sin embargo, sería demasiado sencillo achacar la floja primera parte de Francia únicamente a la táctica conservadora de Deschamps. El seleccionador francés no va a cambiar su estilo en estos últimos partidos y, al fin y al cabo, sus equipos suelen dar la talla. Que un jugador no presione tras perder el balón y provoque la gran ocasión —incluido el tiro al poste— del exjugador cedido por el Bayern, Nicolas Jackson, no se debe a las ideas ni a las enseñanzas de Deschamps: de eso es responsable únicamente Kylian Mbappé.
Tras el 3-1, lo natural es hablar de los récords de Mbappé y de sus dos goles, sobre todo por ese segundo tanto, casi demencial, desde lejos y al final. Mbappé lleva 58 goles en solo 99 partidos internacionales; ningún francés ha marcado más. Otro hito en una carrera de superlativos. A solo dos goles de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador mundialista, Mbappé lidera a una Francia que, tras el 3-1 inicial, sigue siendo favorita.
Con 19 años ganó el Mundial de Rusia 2018, marcó cuatro goles clave y obtuvo el premio al mejor joven. En 2022 protagonizó un épico duelo personal en la final contra Lionel Messi y, con un hat-trick, mantuvo vivas las opciones de Francia hasta el 3-3 final. Terminó como máximo goleador del torneo, con ocho tantos.
Parecía que dominaría el fútbol mundial y lideraría la era pos-Messi y pos-Ronaldo. Pero en los últimos cuatro años mucho ha cambiado: Aunque esta temporada marcó muchos goles con el Real Madrid y por fin fue su referente, los grandes títulos los ganaron otros: su exequipo, el PSG, por ejemplo, del que se marchó en plena disputa. El último Balón de Oro fue para Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, y jugadores como Désiré Doué y Michael Olise, del Bayern, se perciben como más emocionantes. A los cuatro parece divertirles ahora defender, y no solo en la selección. Ahí tienen ventaja sobre Mbappé. Pero si él sigue marcando así, hasta Deschamps le perdonará si alguna vez no pressiona tras pérdida.
- AFP
El próximo mejor futbolista del mundo podría salir del FC Bayern.
Desde 1981, ningún jugador del Bayern de Múnich ha ganado el Balón de Oro. Karl-Heinz Rummenigge, hoy en el consejo de supervisión y entonces estrella mundial, lo conquistó dos veces consecutivas. Desde entonces, el club ha visto esfumarse varias oportunidades: Franck Ribéry se quedó sin premio en 2013, y en 2020 la ceremonia se canceló por la pandemia, lo que privó a Robert Lewandowski del galardón (aunque la FIFA lo nombró mejor jugador en 2021 y 2022).
Este año, sin embargo, un jugador del Bayern podría volver a ganarlo. Los ingleses Harry Kane y Michael Olise tienen opciones. Kane debe demostrar que la “generación dorada” inglesa por fin triunfa, mientras que Olise compite en una Francia repleta de estrellas: Dembélé acaba de ganar la Liga de Campeones y Mbappé es Mbappé.
Sin embargo, hay un dato que alimenta el optimismo de Olise y del Bayern: tras el 3-1 a Senegal, la FIFA premió como mejor del partido no a Mbappé —autor de dos goles—, sino a Olise. Y con toda la razón. —el juego de Olise fue fascinante; el hecho de que Deschamps lo desplazara en la segunda parte desde la banda derecha hacia el centro cambió de forma decisiva la dinámica del partido, y desde allí Olise también dio ese pase mágico a Mbappé para el 1-0—, pero, por regla general, este tipo de jurados no eligen al mejor jugador del partido inmediatamente después del pitido final, sino a los goleadores más destacados. Si hasta esos jurados lo vieron, los del Balón de Oro no pueden ignorarlo.