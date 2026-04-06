Didier Deschamps explica por qué dirigir a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise es una tarea fácil, ya que los héroes de Francia «no se hacen ilusiones»

Aunque muchos observadores sugieren que equilibrar las personalidades de iconos mundiales como Mbappé, Dembélé y Michael Olise sería un quebradero de cabeza, Deschamps ve las cosas de otra manera. El seleccionador de los Bleus cree que la gran calidad de estos jugadores hace que su trabajo sea mucho más sencillo que el de quienes trabajan en las categorías inferiores del fútbol francés.

Hablando días después de que Mbappé y Dembélé se combinaran para abrir el marcador contra Brasil en el amistoso internacional de la semana pasada, antes de que Olise asistiera a Hugo Ekitike para sellar la victoria de Francia por 2-1, Deschamps abordó la idea errónea que se tiene sobre su papel.

«A menudo me preguntan: “Vaya, no debe de ser fácil dirigir a Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…”. Creo que es mucho más difícil para vosotros dirigir a los jóvenes o incluso a los entrenadores de la Ligue 1, la Ligue 2 o el Championnat National, porque no se trata de los mismos problemas», explicó.



