Getty Images Sport
Traducido por
Didier Deschamps, «destrozado» por el fallecimiento de su madre, tras regresar de un breve descanso como seleccionador de Francia
Deschamps se sincera sobre una tragedia personal
Antes del Francia-Suecia de dieciseisavos, Deschamps confesó su dolor por la muerte de su madre. El campeón mundial dejó la concentración en Estados Unidos para volver a Francia y ausentarse del último partido de grupo, en un momento muy duro.
«¿Cómo estoy? Estoy bien, aunque he pasado días muy duros en los que me sentía devastado», admitió a M6. «Por mi bienestar y por el de la selección, tuve que marcharme. Después, ellos hicieron lo que había que hacer».
- AFP
Encontrar consuelo en el banquillo
A pesar de la pérdida personal, Deschamps ha vuelto a centrarse en sus obligaciones profesionales. Considera que el rigor de la campaña mundialista y la intensa preparación de las eliminatorias le han servido de distracción necesaria mientras afronta su duelo.
«Desde que he vuelto, me he centrado en preparar el partido contra Suecia», añadió el técnico de 57 años. «Me viene bien tener la mente ocupada». La plantilla lo ha recibido con calidez y le ha mostrado todo su apoyo.
Un récord perfecto en la fase de grupos sin el entrenador
Con Deschamps ausente, su equipo técnico y los jugadores mantuvieron el nivel. Los Bleus vencieron 4-1 a Noruega y conservaron el liderato del Grupo I, lo que satisfizo al seleccionador de cara a las eliminatorias.
«Nuestro objetivo era quedar primeros. Conseguir esta victoria con nueve puntos, aunque no nos dé ventaja adicional, es algo que nunca habíamos logrado», explicó Deschamps. «Siempre es bueno ganar partidos. El primer objetivo está cumplido».
El triunfo les clasificó para los dieciseisavos con el máximo impulso.
- AFP
La última aventura de Deschamps con la selección francesa
Deschamps dirige la selección francesa desde 2012. En 182 partidos ha logrado 119 victorias, 32 empates y solo 31 derrotas.
Tras ganar el Mundial 2018 y llegar a la final de 2022, donde perdió ante Argentina en los penaltis, busca cerrar su ciclo con otro título antes de que expire su contrato el mes que viene.