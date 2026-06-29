Didier Deschamps, «destrozado» por el fallecimiento de su madre, tras regresar de un breve descanso como seleccionador de Francia

Antes del Francia-Suecia de dieciseisavos, Deschamps confesó su dolor por la muerte de su madre. El campeón mundial dejó la concentración en Estados Unidos para volver a Francia y ausentarse del último partido de grupo, en un momento muy duro.

«¿Cómo estoy? Estoy bien, aunque he pasado días muy duros en los que me sentía devastado», admitió a M6. «Por mi bienestar y por el de la selección, tuve que marcharme. Después, ellos hicieron lo que había que hacer».