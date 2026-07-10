Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Didier Deschamps confirma los temores sobre la lesión de Kylian Mbappé y explica su sustitución ante Marruecos

K. Mbappe
D. Deschamps
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup

El seleccionador francés, Didier Deschamps, habló sobre la lesión de su capitán, Kylian Mbappé, tras sustituirlo en los últimos minutos del triunfo ante Marruecos en cuartos de final. El delantero del Real Madrid sufrió un golpe en el tobillo, por lo que el cuerpo técnico lo gestionará con cuidado de cara a las semifinales.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Los Bleus se clasifican

    Francia se clasificó para las semifinales del Mundial tras vencer 2-0 a Marruecos en Boston. El equipo de Deschamps sufrió en la primera parte cuando Yassine Bounou detuvo un penalti de Mbappé. El delantero se redimió con el 1-0 en el 60’, y Ousmane Dembélé amplió la ventaja, aunque el capitán salió lesionado en el 77’ con hielo en el tobillo derecho.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Deschamps explica los cambios de última hora

    Tras el partido, Deschamps explicó el estado físico de su capitán —que ha llevado a Francia a tres semifinales consecutivas del Mundial— y los motivos de sus cambios finales. Confirmó que su delantero estrella tenía un pequeño problema en el tobillo y elogió la disposición de los suplentes para marcar la diferencia.

    El campeón del mundo en 2018 declaró a M6: «Kylian tenía un pequeño problema en el tobillo; sentía algo de dolor. Manu [Kone] recibió un golpe en la rodilla y tenía calambres. Pero Warren [Zaire-Emery] rindió muy bien cuando entró, así que eso es estupendo. Todos deben estar listos. Quienes no juegan siguen apoyando al grupo».

    Sobre la victoria, añadió: «Tres semifinales seguidas es un gran resultado, pero parece lógico. Tengo grandes jugadores. Hoy fue complicado: fallamos un penalti y varias ocasiones, pero Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos. Ahora toca recuperarnos y analizar al próximo rival [el viernes, España o Bélgica]».

  • El entrenador francés elogia la emoción mostrada

    Deschamps admitió que alcanzar las semifinales por tercer torneo consecutivo es un momento extraordinario para el público francés. El seleccionador subrayó la necesidad de mantener la concentración del equipo para cumplir su objetivo en este gran torneo.

    El excentrocampista defensivo añadió: «Esa es la belleza del deporte y del fútbol: creamos emociones y las compartimos. Me imagino que habrá mucha pasión en Francia, aunque aquí estemos en nuestra propia burbuja. Los jugadores tienen el deber de hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible. Este es un paso importante, y volvemos a estar entre los cuatro finalistas».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Los favoritos se preparan para las semifinales

    Francia se centra en la semifinal del martes en Dallas, donde enfrentará al ganador de España o Bélgica. El susto por Mbappé fue leve: se le vio saltando tras la sexta victoria de Les Bleus. Con 16 goles, los europeos siguen como favoritos al título.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse