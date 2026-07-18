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Didier Deschamps admite que Francia no quiere disputar el partido por el tercer puesto contra Inglaterra
Deschamps reconoce la falta de motivación
El veterano entrenador reconoció en la última rueda de prensa que quedarse fuera de una tercera final consecutiva ha desanimado a su plantilla. Aunque el duelo contra los «Tres Leones» de Thomas Tuchel es, en teoría, un choque de alto perfil entre dos potencias europeas —Francia fue tercera en 1958 y 1986, y cuarta en 1982, mientras que Inglaterra terminó cuarta en 1990 y 2018 sin lograr el tercer puesto— —, el técnico de 57 años sugirió que los jugadores de ambos equipos tienen dificultades para encontrar la motivación necesaria para lo que muchos consideran el partido más superfluo del fútbol internacional.
En Miami, Deschamps admitió que, pese a la pérdida de brillo del encuentro, su obligación profesional persiste: «Tengo un deber con este partido. No es un amistoso. Es la eliminatoria por el tercer puesto. Los jugadores, el cuerpo técnico y yo debemos alcanzar este último objetivo. Es menos importante que la final. Inglaterra no quiere jugar este partido, y nosotros tampoco. Pero aquí estamos», afirmó Deschamps.
- AFP
Compromiso con la selección francesa
A pesar del poco entusiasmo tras perder 2-0 con España, Deschamps pidió a sus jugadores mantener la profesionalidad y respetar el legado nacional. El objetivo sigue siendo quedar terceros del mundo, en el cuarto duelo mundialista entre ambas selecciones: Inglaterra ganó dos partidos de grupo en 1966 y 1982, y Francia se impuso en cuartos de 2022.
El técnico admitió que el desafío principal es anímico y recordó la responsabilidad que implica llevar la camiseta. «Debemos centrarnos en quedar terceros y lograrlo. Es nuestro deber. Sé que será mi último partido, pero no quiero lágrimas: el final llega, pero la vida continúa», afirmó.
Konate quiere despedirse con una victoria
El nuevo fichaje del Real Madrid, el defensa Ibrahima Konaté, reconoció que el grupo está desanimado tras caer en semifinales. Aun así, ahora se motivan por el agradecimiento personal: ven el partido contra Inglaterra como la última oportunidad de rendir homenaje a la exitosa etapa de Deschamps. Y lo hacen pese a que Konate solo ha jugado 14 minutos en el torneo, al entrar como suplente en la victoria 4-1 sobre Noruega en el último encuentro de la fase de grupos, cuando Francia ya tenía el pase asegurado.
El defensa admitió que nadie quería disputar el tercer puesto, pero afirmaron que no tienen otra opción. Queremos devolverle el favor a nuestro seleccionador», afirmó. «Ha hecho mucho por la selección francesa. Debemos estarle agradecidos y hacer todo lo posible para ganar este partido y conseguir esta medalla de bronce», añadió Konaté.
- AFP
El legado de un entrenador legendario
Francia se prepara para su último partido del Mundial 2026, y la atención recae en la enorme influencia de Deschamps desde su llegada en 2012. Bajo su mando, los Bleus conquistaron su segundo Mundial (2018), llegaron a la final en 2022, disputaron la final de la Euro 2016 y ganaron la Liga de Naciones 2020-2021. El encuentro en Miami cierra un ciclo en el que Francia se consolidó como potencia mundial, aunque no sea el desenlace que técnico y jugadores soñaban.
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