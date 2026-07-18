Didier Deschamps admite que Francia no quiere disputar el partido por el tercer puesto contra Inglaterra

El veterano entrenador reconoció en la última rueda de prensa que quedarse fuera de una tercera final consecutiva ha desanimado a su plantilla. Aunque el duelo contra los «Tres Leones» de Thomas Tuchel es, en teoría, un choque de alto perfil entre dos potencias europeas —Francia fue tercera en 1958 y 1986, y cuarta en 1982, mientras que Inglaterra terminó cuarta en 1990 y 2018 sin lograr el tercer puesto— —, el técnico de 57 años sugirió que los jugadores de ambos equipos tienen dificultades para encontrar la motivación necesaria para lo que muchos consideran el partido más superfluo del fútbol internacional.

En Miami, Deschamps admitió que, pese a la pérdida de brillo del encuentro, su obligación profesional persiste: «Tengo un deber con este partido. No es un amistoso. Es la eliminatoria por el tercer puesto. Los jugadores, el cuerpo técnico y yo debemos alcanzar este último objetivo. Es menos importante que la final. Inglaterra no quiere jugar este partido, y nosotros tampoco. Pero aquí estamos», afirmó Deschamps.