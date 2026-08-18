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Dick Schreuder, técnico del NEC, revela la «frustrante» realidad de la carrera por la clasificación para la Champions League
Reacción a los cambios en el estadio
Según De Telegraaf, el entrenador del NEC, Schreuder, ha ofrecido una valoración sincera y sin filtros sobre las recientes transformaciones en De Goffert inspiradas en la Champions League. Mientras el club se prepara para la competición europea de élite, los ajustes necesarios en el estadio han traído algunos problemas imprevistos para el cuerpo técnico.
Schreuder admitió que no está del todo "hoteldebotel" con las amplias modificaciones realizadas en el estadio del club. Los cambios logísticos necesarios para cumplir con los estrictos estándares del torneo han alterado claramente la rutina en la base de entrenamiento.
- Goal Sports Images
Frustraciones con la logística diaria
El problema más notable para el técnico del NEC gira en torno al acceso diario y a las condiciones de aparcamiento en las instalaciones. Schreuder confesó, con humor y franqueza, que la remodelación del estadio ha convertido tareas sencillas como aparcar su coche en una lucha cotidiana.
«Lo más importante para mí es trabajar con tranquilidad con el grupo. Que haya o no un cartel en lo alto del estadio que diga Champions League no cambiará nada al respecto», dijo con rotundidad el entrenador del NEC.
Equilibrar la ambición europea y la tradición
Las ambiciosas mejoras reflejan el notable ascenso del NEC y su preparación para competir en el mayor escenario continental. Sin embargo, gestionar la transición de un estadio tradicional de un club neerlandés a una sede europea que cumpla la normativa exige paciencia por parte de todos los implicados.
«Necesitamos alcanzar nuestro mejor nivel para lograr un resultado que nos mantenga con opciones de cara al partido de vuelta. La afición también puede desempeñar un papel en eso, si nos apoya masivamente», añadió Schreuder, manteniendo la atención puesta por completo en el próximo desafío.
- Getty Images Sport
Pensando en los partidos europeos
Con los trámites y los retoques del estadio cerca de completarse, la atención se centra ahora por completo en los próximos partidos que asoman en el horizonte. Los aficionados del NEC están deseando ver cómo se adapta el equipo a las exigencias del fútbol europeo con el nuevo aspecto de De Goffert como telón de fondo.
Schreuder y su plantilla dejarán a un lado los problemas de aparcamiento mientras se preparan para ponerse a prueba ante una oposición de élite en la ronda de play-off de la Liga de Campeones de la UEFA. El partido de ida verá al NEC recibir al Bodø/Glimt en Nimega el 19 de agosto de 2026, con inicio a las 21:00, hora local, en el Goffertstadion, en una campaña histórica que promete noches memorables para el club y su fiel afición.
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