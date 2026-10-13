El Manchester United ha tenido un inicio de Premier League desastroso: solo ha logrado una victoria, ante el Ipswich Town, en sus seis primeros partidos. Ha dejado escapar puntos frente al Hull City, el Everton, el Manchester City, el Fulham y el Tottenham, y se encuentra hundido en la tabla. Sus aspiraciones en las copas nacionales también han sufrido un revés temprano tras caer eliminado ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa.

La presión sobre Carrick llegó a su punto álgido durante el reciente empate 1-1 contra el Tottenham en Old Trafford. Pese a jugar con superioridad numérica tras la expulsión de Rodrigo Bentancur en los últimos minutos, el United ofreció una actuación discreta y encajó un costoso gol del empate en el tramo final.



