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«Dicen que es demasiado joven»: Paul Pogba se pronuncia sobre las dificultades de Michael Carrick en el Manchester United y hace una afirmación sobre el título del Manchester City
Un inicio de temporada desastroso
El Manchester United ha tenido un inicio de Premier League desastroso: solo ha logrado una victoria, ante el Ipswich Town, en sus seis primeros partidos. Ha dejado escapar puntos frente al Hull City, el Everton, el Manchester City, el Fulham y el Tottenham, y se encuentra hundido en la tabla. Sus aspiraciones en las copas nacionales también han sufrido un revés temprano tras caer eliminado ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa.
La presión sobre Carrick llegó a su punto álgido durante el reciente empate 1-1 contra el Tottenham en Old Trafford. Pese a jugar con superioridad numérica tras la expulsión de Rodrigo Bentancur en los últimos minutos, el United ofreció una actuación discreta y encajó un costoso gol del empate en el tramo final.
- AFP
Llamamientos a la paciencia en Old Trafford
En declaraciones a Sky Sports durante el Gran Premio de Singapur, Pogba pidió a la directiva del Manchester United que tuviera paciencia con su excompañero. El francés, que compartió vestuario con Carrick, consideró prematura la alarma en torno a Old Trafford.
«Es solo el comienzo de la temporada, no hay mucho que decir. Es solo el comienzo y la temporada es muy larga», afirmó Pogba. «La temporada pasada, cuando llegó, demostró lo que podía hacer. Todo el mundo decía que era el entrenador que lo cambiaría todo. Ahora que no llegan los resultados, dicen que quizá es demasiado joven».
Y añadió: «En un momento u otro las cosas pueden cambiar mucho. Solo tienen que darles tiempo y todo irá bien».
En busca de la gloria liguera con carácter retroactivo
Más allá de los problemas que atraviesa el United en el banquillo, el futbolista de 33 años sigue de cerca la investigación financiera en curso sobre el Manchester City. Durante la segunda etapa de Pogba en Mánchester, el United acabó dos veces subcampeón de la Premier League: primero con Jose Mourinho en 2018 y después con Ole Gunnar Solskjaer en 2021.
Si el Manchester City recibe una sanción retroactiva severa, Pogba cree que su palmarés podría aumentar inesperadamente. Al referirse a la situación, bromeó: «Solo espero que no afecte a la Premier League y que, con suerte, podamos conseguir dos títulos».
El campeón del mundo está valorando su futuro tras quedarse sin equipo. Su contrato de dos años con el Mónaco se rescindió de mutuo acuerdo en agosto, después de una frustrante temporada marcada por las lesiones en la que disputó solo seis partidos.
- AFP
En busca de un nuevo reto
Mientras Carrick afronta la enorme tarea de enderezar la temporada del Manchester United y aliviar la creciente presión sobre él, Pogba sigue centrado en encontrar su próximo destino. El veterano centrocampista espera fichar por un club en el que por fin pueda dejar atrás sus problemas físicos y jugar con regularidad.
El Manchester United, por su parte, debe encontrar cuanto antes la forma de encadenar buenos resultados. Con la paciencia de la afición cada vez más agotada, Carrick necesita convertir el respaldo de Pogba en puntos cruciales en la Premier League.
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