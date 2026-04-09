Dicen que el Arsenal ya podría haber ganado la Premier League si hubiera fichado a un delantero de la Bundesliga en lugar de a Viktor Gyokeres

La decisión del Arsenal de invertir fuerte en Gyokeres ha sido cuestionada por el exganador de la Liga de Campeones Smicer. El sueco llegó al Emirates procedente del Sporting de Lisboa en un fichaje de 64 millones de libras, pero su primera temporada ha abierto el debate sobre su eficacia ante la portería.

Aunque ha mostrado más regularidad en la segunda parte del curso, sus dificultades iniciales alimentaron la sensación de falta de puntería en el ataque gunner. Smicer cree que un ariete con otro perfil, llegado de la Bundesliga, habría sido la pieza que completaba el rompecabezas de Arteta.