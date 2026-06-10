La Juventus ha elegido a Emiliano “Dibu” Martínez como su próximo portero titular. La Vecchia Signora ha acelerado las negociaciones tras la petición del técnico Luciano Spalletti de reforzar la portería con un guardameta experimentado y líder, cualidades que posee el número uno de la selección de Scaloni y que está listo para demostrar en la Serie A.

Tras varios contactos y un acuerdo casi total sobre los términos contractuales, la Juventus solo debe pactar el traspaso con el Aston Villa, dueño de sus derechos.

¿Qué falta para el acuerdo? Definir el valor del traspaso.