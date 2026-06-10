El Aston Villa está dispuesto a vender a Martínez y negocia con la Juventus para fijar el traspaso. Los Villans lo valoran en unos 15 millones de euros, mientras que la Juventus, con la ayuda del agente del arquero, presiona para bajar la cifra por debajo de los 10 millones.

Aún hay diferencia en la valoración, pero la Juventus quiere cerrar el fichaje cuanto antes.





Mientras, el Besiktas, dirigido por Vincenzo Italiano, se interesa por Michele Di Gregorio, quien deja la Juventus, como alternativa a Elia Caprile, del Cagliari, también seguido por el Feyenoord.