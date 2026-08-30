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Martínez cierra su fichaje por Stamford Bridge
Chelsea ha asegurado oficialmente los servicios del guardameta de 33 años por una cantidad de 7,5 millones de libras, según The Athletic. Martínez ha firmado un acuerdo inicial de dos años en Stamford Bridge, que incluye una opción del club para ampliar su estancia una tercera temporada.
El traspaso se concretó rápidamente después de que una propuesta de incorporación a la Juventus se viniera abajo a principios de agosto. Tras ese contratiempo, los representantes del portero se dirigieron de forma proactiva al club del oeste de Londres para cerrar un acuerdo.
Su llegada aporta competencia inmediata del máximo nivel bajo palos tras la victoria del Chelsea por 3-2 ante el Fulham el lunes. El actual portero titular Robert Sanchez cometió dos errores de gran repercusión durante ese choque en Craven Cottage, lo que provocó una rápida reacción de la cúpula del Chelsea y de Xabi Alonso en el mercado de fichajes.
- AFP
Martínez, hambriento de más títulos
En declaraciones a los canales oficiales del Chelsea, Martínez expresó su enorme orgullo por haber completado el traspaso. El veterano guardameta explicó que mudarse al oeste de Londres fue un paso natural y sencillo tanto para su carrera como para su familia.
"Estoy encantado de estar en este club de fútbol", declaró el internacional argentino el domingo por la mañana. "Venir al Chelsea, para mí y para mi familia, fue una decisión fácil de tomar y estoy en una nube. No veo la hora de empezar".
Martínez también destacó su enorme deseo de seguir conquistando grandes títulos con su nuevo club. "Quiero tener éxito aquí", añadió. "Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí, a este club de fútbol, porque es un club que gana títulos, así que creo que encaja muy bien".
Concluyó prometiendo el máximo esfuerzo a la afición del Chelsea. "Soy todo pasión y juego con el corazón", declaró Martínez. "Daré el 100 % en cada partido, en cada entrenamiento, para que el club, mis compañeros y los aficionados se sientan orgullosos".
- Imagn
El fin de una impresionante etapa del Villa
Martínez se marcha de Villa Park como un icono del club, después de haber disputado 256 partidos a lo largo de seis temporadas extraordinarias en los Midlands. A las órdenes de Unai Emery, fue clave para asegurar dos clasificaciones entre los cuatro primeros y levantó con fama la Liga Europa de la UEFA en mayo.
Sin embargo, su etapa en el club llegó prácticamente a su fin cuando el Villa fichó al guardameta de 24 años Zion Suzuki, procedente del Parma, para convertirlo en su nuevo e indiscutible número uno. Tras la llegada de Suzuki, Martínez se había visto obligado a entrenarse al margen del primer equipo.
Antes de su etapa en el Villa, el portero pasó una década en el Arsenal, donde acabó abriéndose paso para ganar la FA Cup en 2020. En la escena internacional, el doble ganador del Trofeo Yashin sigue en la cima de su rendimiento, como pilar de la reciente era dorada de Argentina, en la que ha conquistado dos Copas América y el Mundial de 2022.
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Presión inmediata sobre Sanchez
La llegada de Martínez siembra dudas inmediatas sobre el futuro de Sánchez como portero titular del Chelsea. El español, de 28 años, afronta ahora su cuarta temporada en Stamford Bridge y ha disputado 112 partidos, pero su reciente actuación poco convincente contra el Fulham ha dejado su puesto en el once muy expuesto.
Con Mike Penders, de 21 años y muy bien valorado, también esperando su oportunidad tras una exitosa cesión en el Strasbourg la temporada pasada, la competencia por la portería es más feroz que nunca. Martínez intentará ahora desbancar rápidamente a Sánchez y consolidarse como el indiscutible número uno, aportando la estabilidad de élite necesaria para ayudar al Chelsea a recuperarse del desastroso décimo puesto de la pasada temporada y devolver al club al fútbol europeo.
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