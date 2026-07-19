Vingegaard se cayó de lleno sobre la clavícula y enseguida quedó claro que se había hecho mucho daño. Al cabo de unos instantes, el ganador del Tour de 2022 y 2023 fue retirado del recorrido con el brazo en cabestrillo y apoyado por el personal médico. Así terminó la carrera para el principal rival del líder de la general y dominador del Tour, Tadej Pogacar.

«Es realmente triste ver que Jonas se ha quedado fuera», declaró un Pogacar visiblemente afectado al finalizar la etapa. «Desde 2021, nos hemos disputado la victoria en el Tour entre nosotros cada año. Al principio quizá no teníamos la mejor relación, pero en los últimos dos años nos hemos convertido en rivales realmente buenos y respetuosos, incluso, en cierto modo, en amigos. El Tour ya no será lo mismo sin él».

Además, Pogacar apuntó que el control antidopaje nocturno al que se sometieron él y Vingegaard la víspera de la 15.ª etapa no fue lo más adecuado. «Nos hicieron un control antidopaje a las 2 de la madrugada. Cuando te arruinan el sueño, quizá estés menos concentrado en los descensos. No digo que fuera la causa de la caída, pero podría estar relacionado», afirmó Pogacar.

El accidente ocurrió en el kilómetro 183,9, justo al inicio del último puerto, el Plateau de Solaison, cuando el Visma Lease A Bike imprimía un ritmo alto para acercar a su líder a la fuga.

También se vio implicado Isaac Del Toro, importante gregario de Pogacar, aunque el mexicano pudo seguir sin mayores problemas.