Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Juan Mata - Common GoalCommon Goal
GOAL

Traducido por

Día Mundial del Fútbol Solidario: todo sobre el nuevo «Global Heart» del fútbol

CULTURE
J. Mata
J. Klopp

Jürgen Klopp, Vivianne Miedema y Juan Mata lideran el primer Día Mundial de la Solidaridad del fútbol. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El fútbol, conocido como «el deporte rey», el 26 demayo busca ser también el más generoso.

Aprovechando el impulso del Día Mundial del Fútbol de la ONU y mirando hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, nace una gran iniciativa benéfica: el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol. Apoyada por destacadas figuras del deporte y liderada por el movimiento social Common Goal, esta jornada busca unir a toda la familia futbolística para ayudar a comunidades necesitadas.

¿Quieres saber en qué consiste, quiénes participan y cómo involucrarte? GOAL te lo explica.

  • ¿Qué es el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol?

    Piensa en ello como el «Giving Tuesday» del fútbol. Es un día anual en el que todos —desde superestrellas y marcas hasta clubes base y aficionados— se movilizan para contribuir a la sociedad.

    Inspirada en el «compromiso del 1 %» de Common Goal, invita a jugadores, técnicos y aficionados a donar el 1 % de sus ingresos o tiempo a más de 80 organizaciones sociales que promueven la igualdad de género, la salud mental y la cohesión social.

    • Anuncios

  • ¿Cuándo es el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol?

    El evento se celebra cada año el 26 de mayo.

    Se eligió esta fecha para que siga al Día Mundial del Fútbol de la ONU (25 de mayo). La idea es simple: el 25 de mayo se celebra la cultura global del fútbol, y el 26 de mayo se actúan para mejorar la sociedad mediante este deporte.

  • ¿Qué jugadores y entrenadores están involucrados?

    La iniciativa cuenta con un destacado grupo de embajadores.

    El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, lidera la iniciativa y afirma: «El World Football Giving Day recuerda que el fútbol que amamos también crea oportunidades y esperanza. Demostramos que este deporte tiene corazón y, juntos, podemos marcar la diferencia».

    También apoyan el pionero de Common Goal, Juan Mata; la leyenda del Arsenal y la WSL, Vivianne Miedema; el internacional español Dani Olmo; Irene Paredes, Sofie Junge Pedersen y Jessie Fleming, además de marcas globales como adidas.

  • ¿Qué es el gesto del corazón con las manos y #WeAreIn?

    El gesto central de la campaña es el corazóncon las manos. Verás a jugadores, entrenadores y aficionados haciéndolo en fotos y redes para mostrar su apoyo al movimiento.

    Acompaña el gesto el hashtag oficial #WeAreIn, un grito colectivo que recuerda que el fútbol defiende valores más allá de los 90 minutos.


    Common GoalCommon Goal



  • ¿Cómo pueden participar los aficionados?

    La participación es abierta y flexible. El 26 de mayo puedes unirte así:

    Donar: entra en www.worldfootballgivingday.org y elige una de las más de 80 ONG registradas.

    Actúa a nivel local: Si no puedes donar en línea, busca tu propia forma de contribuir a tu comunidad o club.

    Corre la voz: sube una foto haciendo el gesto del corazón con las manos, etiqueta a tus amigos o compañeros y usa el hashtag #WeAreIn.