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Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol: todo sobre el nuevo «Global Heart» del fútbol

CULTURE
J. Mata
J. Klopp

Jürgen Klopp, Vivianne Miedema y Juan Mata lideran la primera jornada mundial solidaria del fútbol. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Al fútbol se le llama «el deporte rey», pero el 26 demayo busca ser el más generoso.

Aprovechando el impulso del Día Mundial del Fútbol de la ONU y mirando hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, nace elDía Mundial de la Solidaridad en el Fútbol, una nueva iniciativa benéfica respaldada por grandes figuras del deporte y liderada por el movimiento social Common Goal. Su objetivo es unir a toda la familia futbolística para ayudar a comunidades necesitadas.

¿Quieres saber en qué consiste, quiénes participan y cómo puedes aportar? GOAL te lo cuenta.

  • ¿Qué es el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol?

    Imagina el «Giving Tuesday» del fútbol: un día al año en el que jugadores, clubes, marcas y aficionados se unen para devolver a la sociedad lo que el deporte les da.

    Inspirada en el «compromiso del 1 %» de Common Goal, invita a jugadores, técnicos y aficionados a donar parte de sus ingresos o tiempo a más de 100 organizaciones sociales que promueven la igualdad de género, la salud mental y la cohesión social.

    • Anuncios

  • ¿Cuándo es el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol?

    El evento se celebrará cada año el 26 de mayo.

    Se eligió esta fecha para que siguiera al Día Mundial del Fútbol de la ONU (25 de mayo). La idea es simple: el 25 se celebra la cultura global del fútbol, y el 26 se actúan para mejorar la sociedad mediante este deporte.

  • ¿Qué jugadores y entrenadores están involucrados?

    La iniciativa cuenta con numerosos defensores famosos.

    El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, lidera la iniciativa y afirma: «El World Football Giving Day nos recuerda que el fútbol que amamos también genera oportunidades y esperanza. Demostramos que este deporte tiene corazón y, juntos, podemos marcar una diferencia real».

    También apoyan el pionero de Common Goal, Juan Mata; la leyenda del Arsenal y la WSL, Vivianne Miedema; el internacional español Dani Olmo; Irene Paredes, Sofie Junge Pedersen y Jessie Fleming, además de marcas como adidas y Right to Dream.

  • ¿Qué es el gesto del corazón con las manos y #WeAreIn?

    El gesto delas manos enforma de corazón es el centro de la campaña. Verás a jugadores, entrenadores y aficionados haciéndolo en fotos y redes sociales para mostrar su apoyo al movimiento.

    Acompaña el gesto el hashtag oficial #WeAreIn, un grito colectivo que recuerda que el fútbol defiende valores más allá de los 90 minutos.


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  • ¿Cómo actuar?


    Donaciones: Visita www.worldfootballgivingday.org y dona a una de las más de 100 ONG registradas, o ideá tu propia forma de ayudar a tu comunidad.

    Actúa a nivel local: Si no puedes donar en línea, busca tu propia forma de contribuir a tu comunidad o club local.

    Corre la voz: sube una foto haciendo el gesto del corazón con las manos, etiqueta a amigos o compañeros y usa #WeAreIn.