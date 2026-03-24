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Spain v Italy - Group C: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

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Di Natale: «Pio Esposito, el rey de los nueve napolitanos y el futuro de Italia durante 15 años, me recuerda un poco a Van Basten»

Inter Milán
Italy
A. Di Natale
F. Esposito
AC Milán
M. van Basten
Italy vs Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

El exdelantero de la selección nacional anima al joven delantero centro del Inter.

Totò Di Natale elogia a Pio Esposito. El exdelantero del Udinese habla así del delantero centro del Inter en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport: «¿Ya ha marcado tres goles en cinco partidos con la selección absoluta? Estoy convencido de que marcará muchos más y de que, durante los próximos quince años, él será el futuro de Italia. Pio es bueno y me alegro por la temporada que está teniendo. En su primer año en la Serie A no era fácil demostrar enseguida estas cualidades, convertirse en titular en el Inter y ser convocado por la selección».


«Siempre está atento, trabaja para mejorar y tiene muchas ganas. Estas son las cualidades fundamentales para crecer y llegar lejos. Técnicamente es fuerte de cabeza, tiene un buen disparo, protege muy bien el balón y es difícil de desplazar. Sabe jugar al fútbol y es inteligente a la hora de ocupar los espacios en el área de penalti. Para los defensas rivales no es fácil marcarlo: es bueno en el juego de espaldas, sabe colocarse en los centros y es rápido en los movimientos. En Florencia, aparte del gol del 1-0, me impresionó por el remate de media vuelta con el que estuvo a punto de marcar el doblete».


  • NÁPOLES AZUL DE ITALIA

    «¿Pio Esposito es el digno heredero de Montella, de mí y de Immobile? Sinceramente, le apoyo y le deseo que lo haga aún mejor que todos los napolitanos que hemos vestido la camiseta azul. Para mí, puede superar los 17 goles de Immobile, tiene muchos años por delante. En Nápoles se vive el fútbol con pasión, pero luego están las cualidades de cada uno, y Pio tiene unas realmente excepcionales».


    «Lo conocí en La Spezia cuando el año pasado fui a visitar al director general Andrea Gazzoli y tanto él como su hermano Salvatore jugaban allí. Además de ser un delantero excelente, puedo asegurarles que Pio es también un chico sensato y con los pies en la tierra. Ya entonces se veía que estaba destinado a vestir la camiseta de un gran equipo. Nos escribimos y, cuando el Inter jugó en Pisa, mi hija Diletta fue con su novio, aficionado del Inter, a hacerse una foto con él».


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  • COMPARACIÓN ILUSTRADA

    «¿Se parece Pio Esposito a Toni? En comparación con Luca, en mi opinión es diferente. Por los movimientos que hace, y lo digo con mucho respeto, me recuerda un poco a Van Basten».


    «¿Gattuso? Fuimos compañeros en la selección y lo admiro como persona y como entrenador; es la persona adecuada para llevarnos al Mundial, una cita en la que Italia no puede faltar. Nos merecemos la clasificación para el Mundial y estoy convencido de que lo conseguiremos, aunque Irlanda del Norte no tenga nada que perder. Somos más fuertes, Italia tendrá que ser Italia».


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