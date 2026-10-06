Di Marzio: "Yildiz, si la Juventus tuviera que venderlo sería por una cifra cercana a los 150 millones de euros"

Di Marzio añade: "La Juventus nunca ha abierto la puerta, y está por ver si lo hará en el próximo mercado, teniendo en cuenta además que ha fichado a Alajbegović como su posible heredero. Creo que el nuevo entrenador de 100 millones, o en cualquier caso el nuevo jugador joven de más de 100 millones, puede ser precisamente Yildiz. En caso de que la Juventus lo vendiera, sin duda sería por una cifra de tres dígitos, y una cifra de tres dígitos de cierto nivel. Seguro que no 110 o 120 millones, sino algo más cercano a los 150 millones de euros. Así que, si tuviera que decir un nombre que seguramente superará los 100 millones de euros en una eventual salida, es Yildiz, de la Juventus".







