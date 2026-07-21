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Di María o Messi... ¿quién es el verdadero héroe de las glorias de Argentina?

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Ángel Di María
L. Messi
L. Scaloni
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Analysis
España
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EE. UU.

Las cifras encienden la polémica

La caída de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 volvió a poner sobre la mesa una pregunta que quedó aplazada desde la retirada de Ángel Di María de la selección hace dos años: ¿echó de menos el equipo de Lionel Scaloni al verdadero héroe de la albiceleste en las grandes citas?

Tras la derrota por un gol anotado por Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, salieron a relucir una serie de datos que relacionan la presencia de Di María en las grandes finales con los resultados de la selección, reabriendo así un viejo debate sobre su influencia en las máximas citas, tanto en lo numérico como en lo táctico.

  • Un último intento que no dio resultado

    Meses antes del inicio de la Copa del Mundo, varios jugadores de la selección argentina pidieron a Di María que diera marcha atrás en su decisión de retirarse y que participara en el torneo, pero el jugador se mantuvo firme en su postura.

    Y cuando la selección argentina anunció su lista preliminar en mayo de 2026, el nombre del veterano extremo estuvo ausente de forma definitiva.

    El entrenador Lionel Scaloni reveló posteriormente que el cuerpo técnico intentó convencer a Di María de que regresara, aunque fuera para disputar un partido de despedida ante la afición, pero él se negó.

    El diario español AS recogió las declaraciones de Scaloni: "Le pedimos que viniera a despedirse de su afición. Se ha ido, y no hay manera de convencerlo. Lo intentamos, pero su decisión es definitiva".

    Y añadió: "Se retiró como ganador, y como uno de los mejores futbolistas de nuestra historia".

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  • Final 2026... cifras sin precedentes

     La final ante España dejó unos números ofensivos que quizás sean los peores en la historia de Argentina en los partidos finales de la Copa del Mundo. La selección no consiguió efectuar ni un solo remate o intento de gol durante el tiempo reglamentario del partido (90 minutos) al menos.

    Durante todo el encuentro, Argentina se limitó a solo dos remates (fuera de la portería) frente a 20 de España (12 de ellos a puerta), mientras que España tuvo la posesión del balón con un 65% frente al 35% de Argentina.

    La situación se complicó aún más tras la expulsión de Enzo Fernández en el minuto 90+3, dejando al equipo completar la prórroga con diez jugadores, en un momento en el que el guardameta Emiliano Martínez se agigantó con 11 paradas a lo largo del partido, en una clara señal de la magnitud de la presión defensiva a la que se vio sometida la selección argentina.

    Estos números convierten a la final de 2026 en la peor ofensivamente para Argentina en la era de Lionel Messi, incluso en comparación con la derrota en la final del Mundial de 2014 ante Alemania.

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  • ¿El efecto Di María?... Un historial que aviva la polémica

    El historial de Di María en las finales aviva la polémica surgida tras la derrota de 2026.

    En la final del Mundial 2014 estuvo ausente —debido a un desgarro muscular que sufrió ante Bélgica en los cuartos de final—, y Argentina perdió frente a Alemania; después salió lesionado durante la final de la Copa América 2015, que terminó con derrota ante Chile en los penaltis, antes de disputar la final de la edición del Centenario en 2016 sin estar en plenas condiciones, repitiéndose la derrota de la misma manera.

    En cambio, Di María regresó en plenas condiciones en la final de la Copa América 2021 y marcó el gol de la victoria ante Brasil; luego también sacudió las redes en la final del Mundial 2022 ante Francia, antes de ser titular en la final de la Copa América 2024, que Argentina resolvió a costa de Colombia.

    En cuanto al Mundial 2026, el jugador estuvo completamente ausente tras su retirada de la selección, y el torneo terminó con una nueva derrota en la final.

    Esta serie significa que Argentina perdió todas las finales en las que Di María estuvo ausente o disputó sin estar en plenas condiciones físicas, frente a la victoria en todas las finales en las que participó estando en su mejor momento.

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  • Cifras que van más allá de los goles... consecuencias psicológicas

    El valor de Di María no se limitó a su presencia en los partidos finales, sino que su nombre quedó ligado a marcar en las ocasiones más decisivas. Anotó el gol de la victoria en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 ante Nigeria, luego marcó el gol de la coronación en la final de la Copa América 2021 frente a Brasil, y añadió un gol en la final del Mundial 2022 contra Francia, un historial al que resulta difícil encontrar parangón entre los jugadores de Argentina en la era moderna, con la excepción de Lionel Messi.

    A nivel individual, Di María puso fin a su carrera internacional tras 145 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 32 asistencias, además de ocupar el segundo lugar en la lista de los jugadores con más participaciones en la historia de la Copa América con 28 partidos, por detrás de Messi.

    El jugador había revelado en declaraciones anteriores al sitio Infobaeque estuvo tomando medicamentos durante un tiempo debido al impacto psicológico que le dejaron las derrotas en las finales de 2014, 2015 y 2016, pese a los logros alcanzados posteriormente.

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  • Un papel difícil de medir con números

    El cuerpo técnico no logró encontrar un sustituto fijo para el rol de Di María durante el Mundial 2026. Scaloni probó más de una opción en la banda izquierda, entre ellas Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás González, antes de cambiar por completo el esquema táctico en la final, pasando del 4-3-3 al 4-4-2, con el traslado de Alexis Mac Allister a la banda izquierda, lo que reflejó la continua búsqueda de una fórmula que compensara la ausencia del jugador retirado.

    Asimismo, informes de prensa señalaron, citando a miembros del cuerpo técnico, que Di María desempeñaba un papel de liderazgo dentro del grupo y transmitía calma a los jugadores en los momentos decisivos, una influencia difícil de medir solo con números.

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  • Los números no lo deciden todo

    Pese a la fuerza de la correlación estadística, atribuir la derrota de 2026 a la ausencia de Di María y magnificarla para minimizar el papel de Messi sigue siendo una simplificación del panorama. El Mundial de 2018 ofrece una excepción clara, ya que el jugador estuvo presente y en plenas condiciones físicas y, aun así, Argentina cayó eliminada en octavos de final ante Francia, en medio de problemas tácticos y una evidente pérdida de equilibrio del equipo en aquel momento.

    Además, los títulos de Argentina en 2021, 2022 y 2024 no dependieron únicamente de Di María, sino que llegaron también gracias a las decisivas atajadas de Emiliano Martínez, a los goles de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y a la estabilidad que Scaloni logró desde que asumió el cargo.

    Y en la propia final de 2026, factores directos jugaron un papel determinante, entre ellos la expulsión de Enzo Fernández y la lesión temprana de Lisandro Martínez, además de la solidez de la selección española, que llegó al partido con una larga racha de encuentros sin derrota y mantuvo su portería a cero en cinco partidos consecutivos de las rondas eliminatorias.

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  • Messi impone su palabra

    En contraste, los números de Lionel Messi plantean una hipótesis completamente distinta, según la cual el capitán de Argentina siguió siendo el factor más influyente en los resultados de la albiceleste, y su presencia individual continuó siendo decisiva independientemente de si Di María participaba o no, mientras que los resultados del equipo estuvieron más ligados al nivel del sistema en su conjunto que a la ausencia de un solo jugador.

    En el Mundial 2026, Messi, de 39 años, ofreció uno de sus mejores torneos individuales, después de marcar 8 goles y dar 4 asistencias en 8 partidos.

    Además, elevó su cuenta a 21 goles, con los que se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo por detrás de Kylian Mbappé (22).

    Y se convirtió en el primer jugador en dar al menos una asistencia en seis ediciones diferentes del torneo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), y en el primero en marcar en siete partidos consecutivos de las fases eliminatorias.

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    Estos números confirman que el retroceso colectivo de Argentina en la final no se reflejó en el nivel individual de su capitán. El efecto acumulado se inclina a favor de Messi: al comparar la trayectoria internacional de los jugadores, queda claro que Messi supera por amplio margen en número de partidos, goles y asistencias, además de haber llevado a Argentina a tres finales de la Copa del Mundo en los años 2014, 2022 y 2026, un logro sin precedentes para cualquier jugador en la historia del torneo.

    Además, los fracasos de Argentina en las finales no comenzaron con la ausencia de Di María, ya que Messi perdió la final de la Copa América 2007 ante Brasil por un contundente 3-0, un año entero antes del primer debut internacional de Di María en 2008.

    Esto indica que la dificultad para resolver las finales existía antes de la incorporación del veterano extremo a la selección, y continuó posteriormente por razones que van más allá de la presencia de un jugador en concreto.

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