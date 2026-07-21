Meses antes del inicio de la Copa del Mundo, varios jugadores de la selección argentina pidieron a Di María que diera marcha atrás en su decisión de retirarse y que participara en el torneo, pero el jugador se mantuvo firme en su postura.

Y cuando la selección argentina anunció su lista preliminar en mayo de 2026, el nombre del veterano extremo estuvo ausente de forma definitiva.

El entrenador Lionel Scaloni reveló posteriormente que el cuerpo técnico intentó convencer a Di María de que regresara, aunque fuera para disputar un partido de despedida ante la afición, pero él se negó.

El diario español AS recogió las declaraciones de Scaloni: "Le pedimos que viniera a despedirse de su afición. Se ha ido, y no hay manera de convencerlo. Lo intentamos, pero su decisión es definitiva".

Y añadió: "Se retiró como ganador, y como uno de los mejores futbolistas de nuestra historia".

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