Habla Michele Di Gregorio, desde hoy oficialmente cedido con opción de compra de la Juventus al Bournemouth: "Estoy felicísimo de estar aquí. Es un momento fundamental de mi carrera y por eso considero que la decisión de venir al Bournemouth ha sido la correcta".





El portero añade, según recoge TuttoJuve.com: "He percibido la gran voluntad del club de tenerme aquí y la ambición de seguir creciendo para alcanzar metas importantes. La Premier League es la liga más bonita del mundo: para mí es un honor estar aquí y tener la oportunidad de medirme a un nivel tan alto".