Di Gregorio, como Mandas: ves al Bournemouth y luego vuelves. Palladino lo espera en el Bolonia

¿Michele Di Gregorio hará lo mismo que Christos Mandas? Cedido por la Juventus al Bournemouth, el portero italiano podría regresar a la Serie A ya en enero, tras una primera mitad de temporada con un papel secundario en Inglaterra. Hasta ahora solo ha disputado un partido de la Copa de la Liga, una situación muy similar a la que vivió Mandas en la temporada 2025-26: el griego pasó de la Lazio al Bournemouth en verano y no tuvo minutos hasta diciembre (cero partidos), antes de regresar a la Lazio en enero.
Según informa el Corriere dello Sport, también cobra fuerza la posibilidad de que Di Gregorio regrese antes de lo previsto a Italia, con el Bolonia como principal interesado. El club busca refuerzos para enero y podría apostar por el portero nacido en 1997 para dar más solidez a la defensa y ofrecer nuevas alternativas a Raffaele Palladino, que sustituyó a Domenico Tedesco hace unas semanas.