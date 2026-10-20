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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Di Gregorio, como Mandas: ves al Bournemouth y luego vuelves. Palladino lo espera en el Bolonia

M. Di Gregorio
Bologna
Fichajes
Juventus
Bournemouth

Se perfila un regreso a la Serie A en enero para el portero cedido por la Juventus al Bournemouth.

¿Michele Di Gregorio hará lo mismo que Christos Mandas? Cedido por la Juventus al Bournemouth, el portero italiano podría regresar a la Serie A ya en enero, tras una primera mitad de temporada con un papel secundario en Inglaterra. Hasta ahora solo ha disputado un partido de la Copa de la Liga, una situación muy similar a la que vivió Mandas en la temporada 2025-26: el griego pasó de la Lazio al Bournemouth en verano y no tuvo minutos hasta diciembre (cero partidos), antes de regresar a la Lazio en enero.


Según informa el Corriere dello Sport, también cobra fuerza la posibilidad de que Di Gregorio regrese antes de lo previsto a Italia, con el Bolonia como principal interesado. El club busca refuerzos para enero y podría apostar por el portero nacido en 1997 para dar más solidez a la defensa y ofrecer nuevas alternativas a Raffaele Palladino, que sustituyó a Domenico Tedesco hace unas semanas.


  • PALLADINO LO ESPERA

    El posible traspaso también tendría una motivación deportiva: Di Gregorio ya conoce a Palladino, que fue su entrenador en el Monza durante las temporadas 2022-23 y 2023-24. La etapa en Inglaterra del guardameta, llegado en verano desde la Juventus mediante una cesión con coste y opción de compra, está resultando complicada. El entrenador Marco Rose ha preferido sistemáticamente al serbio Djordje Petrovic y solo le ha dado minutos en el partido de la Carabao Cup contra el Lincoln City.


    El Bologna, tras un complicado inicio de liga, podría estudiar una nueva cesión hasta el final de la temporada. Las actuaciones no siempre convincentes de Skorupski y Pessina, que se han alternado bajo palos en el primer tramo de la temporada, han aumentado la necesidad de acudir al mercado para reforzar la competencia en la portería.


    Para Di Gregorio sería una nueva etapa tras las dificultades que encontró en Turín. En sus dos temporadas con la Juventus disputó 84 partidos y fue perdiendo protagonismo progresivamente durante la pasada campaña, hasta ceder su puesto a Mattia Perin. En verano, ambos quedaron fuera de los planes de la Juventus: el portero nacido en 1997 acabó en el Bournemouth, mientras que para Perin se había planteado la posibilidad de fichar por el Palermo.


    Por tanto, no se puede descartar su regreso a Italia. Y el precedente de Mandas demuestra que una etapa en Inglaterra sin oportunidades puede convertirse rápidamente en un billete de vuelta. Enero podría ser la ocasión para que Di Gregorio relance su carrera en la Serie A, esta vez con la camiseta del Bologna.


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