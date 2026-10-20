Di Gregorio, como Mandas: ves al Bournemouth y luego vuelves. Palladino lo espera en el Bolonia

El posible traspaso también tendría una motivación deportiva: Di Gregorio ya conoce a Palladino, que fue su entrenador en el Monza durante las temporadas 2022-23 y 2023-24. La etapa en Inglaterra del guardameta, llegado en verano desde la Juventus mediante una cesión con coste y opción de compra, está resultando complicada. El entrenador Marco Rose ha preferido sistemáticamente al serbio Djordje Petrovic y solo le ha dado minutos en el partido de la Carabao Cup contra el Lincoln City.





El Bologna, tras un complicado inicio de liga, podría estudiar una nueva cesión hasta el final de la temporada. Las actuaciones no siempre convincentes de Skorupski y Pessina, que se han alternado bajo palos en el primer tramo de la temporada, han aumentado la necesidad de acudir al mercado para reforzar la competencia en la portería.





Para Di Gregorio sería una nueva etapa tras las dificultades que encontró en Turín. En sus dos temporadas con la Juventus disputó 84 partidos y fue perdiendo protagonismo progresivamente durante la pasada campaña, hasta ceder su puesto a Mattia Perin. En verano, ambos quedaron fuera de los planes de la Juventus: el portero nacido en 1997 acabó en el Bournemouth, mientras que para Perin se había planteado la posibilidad de fichar por el Palermo.





Por tanto, no se puede descartar su regreso a Italia. Y el precedente de Mandas demuestra que una etapa en Inglaterra sin oportunidades puede convertirse rápidamente en un billete de vuelta. Enero podría ser la ocasión para que Di Gregorio relance su carrera en la Serie A, esta vez con la camiseta del Bologna.



