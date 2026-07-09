«La Repubblica» entrevista a Paolo Di Canio, comentarista de Sky Sport. Sobre el futuro de la selección, afirma: «Malagò es la persona adecuada: tiene sólidos vínculos institucionales y gran capacidad de comunicación. Me emocionó su discurso en la inauguración de los Juegos de Milán-Cortina: habló en inglés ensalzando nuestra historia, cultura y costumbres, con el porte de un auténtico líder».
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Di Canio: «Sí a Mancini. ¿Damos una segunda oportunidad a los condenados a cadena perpetua y con él nos ponemos exigentes?»
MALDINI Y EL NUEVO ENTRENADOR
«Malagò espera a Maldini, y me gustan las reflexiones de Paolo: es una muestra de seriedad, quiere saber cuál será su ámbito de actuación. Malagò y Maldini juntos serían la combinación perfecta. Como seleccionador, me parecerían bien tanto Mancini como Conte, pero no hay que ir más allá de estos nombres».
MANCINI Y CONTE
«Mancini me parece más adecuado ahora. Sabe trabajar con jóvenes y detectar talento. Conte es muy bueno, pero necesita el día a día. Algunos le guardan rencor por cómo se fue en 2023, pero ya pidió perdón: si hasta a los condenados a cadena perpetua se les da una segunda oportunidad, ¿ahora somos exigentes con él?»
EL CASO BALOGUN
«Una vergüenza. Inaceptable, un escándalo. En el fútbol las reglas son claras: si te expulsan, la sanción es automática. No a las excepciones. Estoy indignado; se ha creado un grave precedente. ¿Un Mundial amañado? Sí, este episodio ha golpeado la credibilidad del torneo. No voy en contra de nadie, pero es justo que Estados Unidos quedara eliminado ante Bélgica. Habría sido divertido un autogol de Balogun, un castigo para quien intentó hacerse el listo».
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