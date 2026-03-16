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Di Canio se muestra duro con el Milan: «Un equipo sin personalidad. Leao se pasea por el campo y Pulisic se hace el ofendido»

El comentarista de Sky analiza la derrota del Milan ante la Lazio, que parece un adiós al Scudetto

Paolo Di Canio, comentarista de Sky, elogia a la Lazio en Sky Calcio Club: «Un público así es impresionante, ha llenado de ánimo a los jugadores. Por su actitud, parecía una final, con esas ganas renovadas de estar juntos y luchar. La Lazio ha jugado un fútbol intenso, preparándose para la vuelta de la Copa de Italia, porque si en una temporada como esta consigues llegar a la final de una competición, es algo muy importante».

  • CRÍTICA A LEAO

    Di Canio apunta el dedo a Leao: «El Milan siempre ha tenido dificultades contra equipos incluso menos dotados que la Lazio, sobre todo cuando tiene que llevar la iniciativa. Leao se limita a caminar, y solo ofrece la solución del contraataque. No se puede ver a un jugador que se limita a caminar durante 70 minutos mientras los demás se sacrifican y se enfada porque no le pasan el balón. Esto lo tiene que resolver Allegri. Hoy Max se enfada como un animal porque ve esta disputa: uno se esfuerza e intenta ligar el juego (Pulisic, nota del editor), sin hacerlo con él (Leao, nota del editor)… me has hartado. Yo lo habría sacado».

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  • SIN PERSONALIDAD

    Di Canio continúa con su diatriba: «El Milan es un equipo sin personalidad. Dejemos a un lado a Modric, que a mí me emociona. De Winter, Leao así, Pulisic que se hace el ofendido y no le pasa el balón. Es un equipo sin personalidad en general».

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