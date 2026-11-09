El Inter vence al Como por 2-0 y, tras unas semanas en general complicadas y numerosas críticas, sobre todo a raíz de la derrota en el derbi, vuelve a darle la vuelta al relato en torno al equipo. Al menos en Italia, donde la lucha por alcanzar a la Lazio, líder de la clasificación, se ha reanudado con la desventaja de un punto con la que se llegó al parón.

Y precisamente la contundente victoria ante el Como de cuento de hadas, dominador en la Champions League con el 9-1 que le endosó al Lens y que reescribió la historia del club y del fútbol italiano, ha llevado también a históricos rostros de la televisión y comentaristas, como Paolo Di Canio desde los estudios de Sky Sport, a posicionarse con firmeza a favor del dominio del Inter.