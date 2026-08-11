Di Canio: «Allegri tiene a un Napoli agotado por Conte. ¿Leao debe divertirse en el campo? Vamos, hombre»

Paolo Di Canio, exdelantero y actual comentarista de Sky, entrevistado por el Corriere della Sera, repasa la situación de los grandes del campeonato italiano y de algunos nombres propios, a menos de dos semanas del inicio de la Serie A.





LEAO Y EL MILAN

"Siempre nos preguntamos por qué hace cuatro buenos partidos y luego se para. Se habla continuamente de él, de si se queda o se va. Ha pasado de un entrenador a otro y siempre tiene la misma actitud. Amorim dice que debe divertirse. Pero basta ya, ¿quién se divierte en el campo? Se suda, se trabaja, se corre y, sobre todo, uno se sacrifica. Si se gana, se puede disfrutar, pero la diversión es otra cosa. El fútbol es un trabajo, no dos o tres horas al día de entrenamiento. Es una cultura hecha de muchas cosas, empezando por un club que sea bueno a la hora de poner normas y hacer que se respeten. El fútbol no es un mundo aparte, y el dinero no tiene nada que ver".





AMORIM

"Sin duda está entre los mejores técnicos emergentes, pero tendrá mucho trabajo, me llamó la atención su actitud del año pasado en el Manchester United. Nada más llegar, por motivos disciplinarios, apartó a Rashford de la plantilla. Quiso hacerse el duro, se puso de través con un club que tiene una historia importante. Luego apartó a Mainoo, no me pareció correcto. Ahora dice que Leao debe divertirse... No lo entiendo. ¿También están contempladas la música y las pasarelas?".



