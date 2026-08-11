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Di Canio Leao Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Di Canio: «Allegri tiene a un Napoli agotado por Conte. ¿Leao debe divertirse en el campo? Vamos, hombre»

Serie A
AC Milán
SSC Nápoles

El exdelantero habla de los protagonistas de la Serie A

Paolo Di Canio, exdelantero y actual comentarista de Sky, entrevistado por el Corriere della Sera, repasa la situación de los grandes del campeonato italiano y de algunos nombres propios, a menos de dos semanas del inicio de la Serie A.


LEAO Y EL MILAN

"Siempre nos preguntamos por qué hace cuatro buenos partidos y luego se para. Se habla continuamente de él, de si se queda o se va. Ha pasado de un entrenador a otro y siempre tiene la misma actitud. Amorim dice que debe divertirse. Pero basta ya, ¿quién se divierte en el campo? Se suda, se trabaja, se corre y, sobre todo, uno se sacrifica. Si se gana, se puede disfrutar, pero la diversión es otra cosa. El fútbol es un trabajo, no dos o tres horas al día de entrenamiento. Es una cultura hecha de muchas cosas, empezando por un club que sea bueno a la hora de poner normas y hacer que se respeten. El fútbol no es un mundo aparte, y el dinero no tiene nada que ver".


AMORIM

"Sin duda está entre los mejores técnicos emergentes, pero tendrá mucho trabajo, me llamó la atención su actitud del año pasado en el Manchester United. Nada más llegar, por motivos disciplinarios, apartó a Rashford de la plantilla. Quiso hacerse el duro, se puso de través con un club que tiene una historia importante. Luego apartó a Mainoo, no me pareció correcto. Ahora dice que Leao debe divertirse... No lo entiendo. ¿También están contempladas la música y las pasarelas?".


  • LA PARRILLA

    "Inter descolgado, luego Juventus y Napoli y después Milan y Roma".


    INTER

    "Tiene más confianza, el equipo es fuerte. El valor del Inter es el club: roles precisos, cada uno hace lo suyo con las funciones que le corresponden. Chivu parte como favorito también porque los grandes han cambiado de técnico, deben encontrar el equilibrio. Él ya lo tiene".


    ALLEGRI Y EL NAPOLI

    "Toma a un equipo agotado por el método Conte, él sabe gestionar, está abierto al diálogo. Trabaja sin gritar. Todavía falta algo para el doble enfrentamiento".


    EL COMO

    "Fabregas propone un fútbol exigente: verticalidad, posesión. La Champions roba energías, también es la primera vez para él. Jugar entre los ocho primeros (para la clasificación) es una buena prueba. Una novedad para todos".


    SPALLETTI

    "Ya ha tomado la medida, ahora también es protagonista en el mercado. Parte como anti-Inter, igual que el Napoli".


    MANCINI, SELECCIONADOR DE ITALIA

    "Me expresé a su favor cuando aún no era una opinión generalizada. Sabe cómo se gana. Me molestó oír hablar de alta traición, ¿pero estamos de broma? En nuestro país se invoca la recuperación para los atracadores, los asesinos, y luego Mancini no puede ser rehabilitado porque se fue a Arabia. La cuestión es otra: ya no oigo hablar de sentido de pertenencia. Contra Bosnia tenía que ser el partido de su vida, fuimos allí a fichar".


    • Anuncios

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