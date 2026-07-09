En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista del Milan y de Francia, Vikash Dhorasoo, admite que puede ver de nuevo la final de la Champions 2005 que perdió con el Milan en Estambul, pero no la del Mundial 2006 contra Italia. Me gustaría volver atrás y volver a jugarla. No fue una derrota agradable. Fue un partido especial».
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Dhorasoo: «En el Italia-Francia de 2006, creíamos que los italianos estaban acabados. Zidane se disculpó por el cabezazo a Materazzi»
LA EXPULSIÓN DE ZIDANE
«La expulsión de Zidane, con ese cabezazo a Materazzi que nadie vio, lo cambió todo. Perder así no fue agradable; estábamos convencidos de ganar. Nos lo habíamos prometido desde que Zidane, Makelele y Thuram volvieron a la selección y cambiaron la fase de clasificación. ¿Qué hizo Zidane? Solo se disculpó. Ante el presidente Chirac, Domenech quiso agradecerle su esfuerzo e intentó iniciar un aplauso, muy tímido».
ITALIA, UN PAÍS INFRVALORADO
«Sentíamos que los italianos estaban acabados. Algunos dicen que, si no hubieran expulsado a Zidane, habríamos ganado, pero no hay pruebas. De todas formas, no fue su expulsión —tardía, por cierto— lo que nos hizo perder. En el fútbol, los detalles lo deciden todo».
EL EJEMPLO DE MALDINI
«Fue poco deportivo que no nos quedáramos todos en el campo para la ceremonia de entrega de premios. En este sentido, Maldini mostró más elegancia el año anterior, cuando, tras perder la Champions contra el Liverpool, nos obligó a quedarnos hasta el final. En Berlín, en cambio, solo nos quedamos unos pocos. Y en el vestuario, Zidane ya se había vestido».
LA ORGANIZACIÓN, EN EL PUNTO DE MIRA
«En Berlín, la organización fue un desastre. Nos alojamos en un hotel lleno de gente y teníamos que usar los ascensores de servicio. En el vestíbulo había muchísima gente; vi a Spike Lee charlando con Henry y Thuram. Las invitaciones para las familias se gestionaron mal, lo que provocó tensiones y distracciones. Era imposible concentrarnos. Antes del partido habló primero el presidente de la federación, no el seleccionador, y luego Domenech, pero sin motivar.
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