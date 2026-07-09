Dhorasoo: «En el Italia-Francia de 2006, creíamos que los italianos estaban acabados. Zidane se disculpó por el cabezazo a Materazzi»

«En Berlín, la organización fue un desastre. Nos alojamos en un hotel lleno de gente y teníamos que usar los ascensores de servicio. En el vestíbulo había muchísima gente; vi a Spike Lee charlando con Henry y Thuram. Las invitaciones para las familias se gestionaron mal, lo que provocó tensiones y distracciones. Era imposible concentrarnos. Antes del partido habló primero el presidente de la federación, no el seleccionador, y luego Domenech, pero sin motivar.