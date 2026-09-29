En declaraciones a Rio Ferdinand Presents, el excentral de Inglaterra apuntó contra su antiguo compañero en la selección Lescott. «La próxima vez que Joleon venga, más le vale traer mi p***o medalla», bromeó Ferdinand. «Si te declaran culpable, entonces creo que deberías tener que devolver las medallas».

Después mantuvo su postura, entre bromas pero con firmeza, sobre el asunto, al revelar sus planes para Lescott. «Cuando vea a Joleon, de hecho voy a ir a su casa y simplemente decirle: "Escucha, entrégala. Entrégala"», añadió Ferdinand. «No puedes sentarte ahí y decir realmente que fuiste campeón, ¿verdad? O que ganaste eso o aquello. Bueno, no van a tener que pagar ninguna multa. No van a descender. Simplemente entregad el trofeo. Entregad las medallas, entregad el trofeo. Así de simple».

Ferdinand se apresuró a aclarar que no responsabiliza a los jugadores de las infracciones en los despachos. «Han sido el mejor equipo del país con muchísima diferencia, ¿vale? Y han tenido al mejor entrenador aquí», añadió. «Pero, de nuevo, si se les declara culpables, tiene que haber castigos acordes y eso es lo que debe aplicarse.

«Así que solo tenemos que sentarnos y esperar. Una vez más, lo sangrante de esto es que haya tardado tanto. Eso es así. Pero... ¿podemos seguir admirando parte del fútbol y algunos de los momentos que han tenido? Por supuesto que sí. Se puede seguir admirando.

«Y, de nuevo, reitero que los jugadores no tienen la culpa de esto. Hay personas en posiciones de mucho más poder y autoridad dentro de los clubes de fútbol que toman todas estas decisiones. Así que no pondría nada de la culpa sobre los hombros de ninguno de los jugadores, pero se les va a mirar de otra manera y es inevitable, porque así son las cosas».



