Pulis destaca que Guardiola llegó al City con un proyecto a su medida, gracias al apoyo institucional de Txiki Begiristain y Ferran Soriano, mientras que Ferguson tuvo que reconstruir un United casi marginado.

Explicó: «Cuando Pep llegó al City en 2016, todo encajó a la perfección. Pero antes de su fichaje ya estaban Txiki Begiristain y Ferran Soriano, director deportivo y director ejecutivo respectivamente, quienes habían trabajado con él en el Barcelona.

Lo querían en el City y ambos entendían la identidad y la dirección que él buscaría para el club. Mancini y Pellegrini eran muy distintos, pero habían hecho un gran trabajo y ganaron el título allí.

Cuando Sir Alex llegó al United, llevaban 19 años sin ganar el título. La gran diferencia es que él tuvo que derribarlo todo y reconstruirlo por sí mismo.

Contaba con personas como Bobby Charlton y Martin Edwards, que reconocieron que llevaría tiempo y se mantuvieron a su lado en los momentos difíciles de los primeros años, pero le correspondió a él hacer la mayor parte del trabajo, desde fichar y vender jugadores hasta formar una cantera de jóvenes excepcionales e incorporarlos al equipo».